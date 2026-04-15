Папата Лав предупреди на ризикот од лизгање на демократските држави во „мнозинска тиранија“, во писмо објавено од Ватикан два дена откако американскиот претседател Доналд Трамп го нападна на социјалните медиуми.

Првиот американски папа, пишувајќи им на учесниците на состанокот во Ватикан за употребата на моќ во демократските општества, рече дека демократиите остануваат здрави само кога се вкоренети во морални вредности.

„Без оваа основа, демократијата ризикува да стане или мнозинска тиранија или маска за доминација на економските и технолошките елити“, рече Лав во писмото.

Текстот, објавен додека папата ја презеде амбициозната, 10-дневна турнеја низ четири африкански земји, не се осврна директно на САД, ниту именуваше никакви конкретни демократии.

Трамп остро го критикуваше Лав како „ужасен“ во недела вечерта, откако папата се појави во последните недели како растечки критичар на војната меѓу САД и Израел против Иран.

Лав во понеделник за Ројтерс изјави дека планира да продолжи да ја критикува војната, и покрај коментарите на Трамп.

Во писмото од вторник, папата рече дека Католичката црква учи дека моќта не може да се гледа како цел сама по себе „туку како средство насочено кон општото добро“.

„Ова имплицира дека легитимитетот на власта не зависи од акумулацијата на економска или технолошка сила, туку од мудроста и доблеста со кои се практикува“, рече Лав.

Папата, исто така, ги повика лидерите во демократските општества да избегнуваат какво било искушение да акумулираат моќ.

„Умереноста се покажува како суштинска за легитимното користење на власта, бидејќи вистинската умереност го ограничува претераното самовозвишување и делува како заштитна ограда против злоупотребата на моќта“, рече тој.