Папата Лав изјави дека планира да продолжи да зборува против војната по директниот напад на американскиот претседател Доналд Трамп врз водачот на Црквата со 1,4 милијарди членови.

Во коментарите на папскиот лет за Алжир, каде што првиот американски папа започнува 10-дневна турнеја во четири африкански земји, папата исто така рече дека христијанската порака е злоупотребувана.

„Не сакам да влегувам во дебата со него“, изјави Лав за Ројтерс додека ги поздравуваше новинарите во авионот. „Не мислам дека пораката на Евангелието е наменета да се злоупотребува на начинот на кој некои луѓе го прават тоа“.

„Ќе продолжам гласно да зборувам против војната, стремејќи се да промовирам мир, промовирајќи дијалог и мултилатерални односи меѓу државите за да барам праведни решенија за проблемите“, рече тој, зборувајќи на англиски јазик.

„Премногу луѓе страдаат во светот денес“, рече Лав. „Премногу невини луѓе се убиваат. И мислам дека некој мора да стане и да каже: „Постои подобар начин“.“

„Пораката на црквата, мојата порака, пораката на Евангелието: Блажени се миротворците. Јас не ја гледам мојата улога како политичка, политичар“, рече тој.

Лав, по потекло од Чикаго, се појави како отворен критичар на војната меѓу САД и Израел против Иран во последните недели и го осуди „лудилото на војната“ во мировниот апел во саботата.

Трамп, како очигледен одговор на критиките на папата и за конфликтот и за тврдокорната имиграциска политика на Белата куќа, доцна во неделата рече дека Лав е „страшен“.

„Папата Лав е слаб во однос на криминалот и ужасен за надворешната политика“, напиша Трамп во објава на Truth Social.