Папата Лав предупреди дека иднината на човештвото е во опасност да биде трагично компромитирана поради тековните војни и рушењето на меѓународното право, во говор во Екваторска Гвинеја за време на неговата турнеја низ четири земји во Африка.

Првиот американски папа, кој го предизвика гневот на претседателот Доналд Трамп откако стана поотворен во последните недели, исто така го осуди она што го нарече колонизација на нафтените и минералните ресурси на Земјата, за која рече дека води кон крвави конфликти.

„Судбината на човештвото ризикува трагично да биде компромитирана без промена на насоката во преземањето на политичката одговорност и без почитување на институциите и меѓународните договори“, рече папата.

Во говорот до претседателот на Екваторска Гвинеја, Теодоро Обијанг Нгуема Мбасого, и други политички лидери, поглаварот на Црквата со 1,4 милијарди членови рече: „Бог не го сака ова“.

Тој додаде: „Неговото свето име не смее да се осквернува од волјата за доминација, од ароганција или од дискриминација. Пред сè, никогаш не смее да се повикува за оправдување на избори и постапки на смрт.“

Во претходните коментари на летот од Ангола до Малабо, на островот Биоко во Гвинејскиот Залив, Лав му оддаде почит на својот претходник, папата Франциск, кој почина пред една година.

Лав, кој ја посети Екваторијална Гвинеја на последната етапа од амбициозната 10-дневна турнеја, за време на својот престој во Африка усвои нов енергичен стил на говорење, упатувајќи остри осуди на војната, нееднаквоста и глобалното лидерство.

Тој предупреди во понеделник на настан во Ангола дека многу луѓе во светот се „експлоатирани од авторитарци и измамени од богатите“.

Обијанг ја води Екваторијална Гвинеја од 1979 година и е широко критикуван како еден од најрепресивните лидери во регионот.

Неговата влада ги негира обвинувањата за злоупотреба на човековите права и корупција.

Коментарите на Ласв, во кои се жали на употребата на религијата за оправдување на насилството, се одраз на забелешките што ги даде во март, кога рече дека Бог ги отфрла молитвите од водачите со „раце полни со крв“.

Овие забелешки беа протолкувани од конзервативните католички коментатори како насочени кон американскиот министер за одбрана Пит Хегсет, кој се повика на христијански јазик за да ја оправда војната против Иран.

Лав се појави во последните недели како растечки критичар на војната.

Коментарите на папата дојдоа во време кога Трамп требаше да биде домаќин на читање на Библијата во живо во Белата куќа подоцна во текот на денот.