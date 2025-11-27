Папата Лав денеска замина на своето прво патување надвор од Италија како водач на Католичката црква. Тој ќе ја посети Турција, каде што се очекува да упати апел за мир на Блискиот Исток и да повика на единство меѓу долго поделените христијански цркви.

Првиот американски папа ја избра претежно муслиманската Турција како своја прва странска дестинација за да ја одбележи 1700-годишнината од значајниот ран црковен собор таму, на кој се создаде Никејското верување, кое сè уште го користат повеќето христијани во светот денес.

Лав, кој има преполн тридневен распоред во Турција пред да се упати кон Либан, ќе биде внимателно следен додека ги држи своите први говори во странство и посетува чувствителни културни места.

„Ова е многу важно патување бидејќи сè уште не знаеме многу за геополитичките ставови на Лав, а ова е првата голема шанса за него да ги разјасни“, изјави за Ројтерс Масимо Фаџоли, италијански академик кој го следи Ватикан.

Патувањата во странство станаа главен дел од современото папство, при што папите привлекуваат меѓународно внимание бидејќи водат настани со толпи понекогаш во милиони, држат говори за надворешна политика и водат меѓународна дипломатија.

Лав беше избран во мај од светските кардинали за да го наследи покојниот папа Франциск. Релативно непознат на светската сцена пред неговиот избор, тој помина децении како мисионер во Перу и стана ватикански службеник дури во 2023 година.

Франциск планираше да ги посети Турција и Либан, но не можеше да оди поради влошената здравствена состојба.

Папата се упати кон турската престолнина Анкара, каде што треба да се сретне со претседателот Таип Ердоган и да им се обрати на политичките лидери. Тој ќе лета во вечерва за Истанбул, дом на патријархот Вартоломеј, духовен водач на 260 милиони православни христијани во светот.

Православните и католичките христијани се разделија во Источно-Западниот раскол од 1054 година, но генерално во последните децении се обидуваа да изградат поблиски врски.

Лав и Вартоломеј патуваат во петок во Изник, 140 километри југоисточно од Истанбул и некогаш наречен Никеја, каде што раните црковни луѓе го формулирале Никејското верување, кое ги утврдува она што останува основна верување на повеќето христијани денес.

Со отстапување од вообичаената практика – папите обично зборуваат италијански на странски патувања – се очекува Лав да зборува англиски во своите говори во Турција.

Се очекува мирот да биде клучна тема на посетата на папата на Либан, која започнува во недела. Либан има најголем процент на христијани на Блискиот Исток.

Минатата недела, Израел го уби највисокиот воен функционер во милитантната група Хезболах, поддржана од Иран, во воздушен напад врз јужно предградие на либанскиот главен град Бејрут и покрај едногодишното примирје, посредувано од САД.

Портпаролот на Ватикан, Матео Бруни, во понеделникот изјави дека се преземаат потребните безбедносни мерки за да се осигури безбедноста на папата во Либан, но не сакаше да коментира за детали.