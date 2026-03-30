Папата Лав рече дека Бог ги игнорира молитвите на водачите кои водат војна и имаат „раце полни со крв“, во очигледен прекор до администрацијата на Трамп. Папата коментираше откако илјадници американски војници пристигнаа на Блискиот Исток и неколку дена откако американскиот секретар за одбрана, Пит Хегсет, се помоли за насилство против непријателите кои „не заслужуваат милост“.

За време на миса на Цветници на плоштадот Свети Петар, папата рече дека конфликтот меѓу Иран, Израел и САД е ужасен и дека Исус не може да се користи за оправдување на војната.

„Ова е нашиот Бог: Исус, цар на мирот, кој ја отфрла војната, кого никој не може да го користи за да ја оправда војната“, им рече тој на десетици илјади верници. „Тој не ги слуша молитвите на оние кои водат војна, туку ги отфрла“.

Цитирајќи еден библиски пасус, Лав додаде: „Иако се молите многу, јас нема да ве послушам: рацете ви се полни со крв.“

Првиот американски папа на католичката црква не именуваше ниту една влада ниту поединец, но невообичаено острите забелешки следеа по молитвата на Хегсет за насилство во среда и зголемувањето на американските копнени сили во близина на Иран.

Папата цитираше еден библиски пасус во кој Исус го прекори ученикот кој употребил меч за да се обиде да ги одбие војниците кои дојдоа да го уапсат. Исус не се вооружил ниту се борел, рече папата. „Тој го откри нежното лице на Бога, кој секогаш го отфрла насилството. Наместо да се спаси себеси, тој дозволи да биде прикован на крстот.“

Апелот за мир дојде додека Пентагон се подготвуваше за копнени операции, според американските претставници кои го информираа Вашингтон пост. Претседателот на иранскиот парламент, Мохамед Багер Галибаф, рече дека силите на неговата земја чекаат американските трупи да „ги запалат“.

Лидерите од сите страни во конфликтот ја користеа религијата за да се обидат да ги оправдаат своите постапки. Вметнувањето на неговата христијанска вера во постапките на Пентагон од страна на Хегсет привлече особено внимание и контроверзии.

Минатата недела на христијанска богослужба за воени и цивилни работници во Вашингтон, Хегсет рече: „Нека секој напад го најде својот белег против непријателите на праведноста и нашата голема нација. Дајте им мудрост во секоја одлука, издржливост за претстојното искушение, нескршливо единство и огромно насилство во дејствувањето против оние кои не заслужуваат милост“.

Министерот за одбрана е член на црква поврзана со Заедницата на реформираните евангелистички цркви, чиј основач се самоидентификува како христијански националист.

Папата постојано повикува на прекин на огнот и забрана за воздушни напади во конфликтот што предизвика уништување на Либан, Израел и земјите од Заливот. Во својата проповед во неделата, папата се пожали дека христијаните во регионот можеби нема да можат да го слават Велигден.

За христијаните, Цветници е почеток на светата недела што го означува доаѓањето на Христос во Ерусалим неколку дена пред неговото распнување и воскресение.

Во недела наутро, израелската полиција го спречи кардиналот Пјербатиста Пицабала, надбискуп со католичка јурисдикција низ Израел и палестинските територии, да влезе во Црквата на Светиот Гроб во Ерусалим за да одржи миса.

САД, Франција и Италија ја критикуваа одлуката. Американскиот амбасадор Мајк Хакаби, побожен евангелистички христијанин, рече дека инцидентот е „несреќно претерување“. Италијанскиот премиер, Џорџија Мелони, рече дека тоа е „навреда не само за верниците, туку и за секоја заедница што ја почитува верската слобода“, а францускиот претседател, Емануел Макрон, рече „Слободното практикување на богослужбата во Ерусалим мора да биде гарантирано за сите религии“.

Израелскиот премиер, Бенјамин Нетанјаху, рече дека немало зла намера и дека на кардиналот му е спречен пристап до црквата поради безбедносни причини. Но, подоцна објави дека иако ја разбира загриженоста, им наложил на надлежните органи на Пицабала да му се овозможи целосен и непосреден пристап до Црквата на Светиот Гроб во Ерусалим.