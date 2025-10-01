Папата Лав го критикуваше третманот на имигрантите во САД

Папата Лав во вторникот ги упати најсилните критики досега кон тврдокорните политики за имиграција на американскиот претседател Доналд Трамп, прашувајќи дали тие се во согласност со учењата на Католичката црква за заштита на животот.

„Некој што вели дека е против абортусот, но се согласува со нечовечкиот третман на имигрантите во Соединетите Американски Држави, не знам дали тој е за заштита на животот“, им рече папата на новинарите пред неговата резиденција во Кастел Гандолфо.

Ставот на Католичката црква дека животот е свет од зачнувањето до природната смрт е едно од најсилните учења на деноминацијата од 1,4 милијарди членови.

Лав, првиот американски папа, одговараше на прашање од американски новинар кој праша за политиката на земјата.

Белата куќа соопшти дека Трамп е избран врз основа на неговите многубројни ветувања, вклучително и депортирање на криминални нелегални имигранти.

„Тој го одржува своето ветување кон американскиот народ“, одговори портпаролката Абигејл Џексон во соопштение.

Избран во мај да го замени покојниот папа Франциск, Лав покажа многу порезервиран стил од неговиот претходник, кој често ја критикуваше администрацијата на Трамп.

Лав беше прашан за одлуката на надбискупијата во Чикаго да му додели награда на сенаторот од Илиноис, Дик Дарбин, демократ кој ги поддржува правата за абортус. Овој потег предизвика гласни критики од конзервативните католици, вклучувајќи неколку американски бискупи.

„Многу е важно да се погледне целокупната работа што ја заврши сенаторот. Ја разбирам тешкотијата и тензиите, но мислам, како што самиот зборував во минатото, важно е да се разгледаат многу прашања што се поврзани со она што е учењето на Црквата“, рече папата и додаде дека некој што вели дека е против абортусот, но вели дека е за смртна казна, всушност не е за живот.