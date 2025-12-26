Папата Лав ги осуди условите за Палестинците во Газа во својата божиќна проповед во четвртокот, во невообичаено директен апел за време на она што вообичаено е свечена, духовна служба на денот кога христијаните низ целиот свет го слават раѓањето на Исус.

Лав, првиот американски папа, рече дека приказната за раѓањето на Исус во штала покажува дека Бог го поставил својот кревок шатор меѓу луѓето во светот.

„Како тогаш да не помислиме на шаторите во Газа, изложени со недели на дожд, ветер и студ?“, праша тој.

Лав, кој го слави својот прв Божиќ откако беше избран во мај од светските кардинали да го наследи покојниот папа Франциск, има потивок, подипломатски стил од својот претходник и обично се воздржува од правење политички референци во своите проповеди.

Во подоцнежниот божиќен благослов, папата, кој ја направи грижата за имигрантите клучна тема на неговото рано папство, исто така се пожали на ситуацијата со мигрантите и бегалците кои го преминуваат американскиот континент.

Лав, кој во минатото ја критикуваше имиграциската репресија на американскиот претседател Доналд Трамп, не го спомена Трамп. Во проповедта на Бадник во среда, папата рече дека одбивањето да им се помогне на сиромашните и странците е еднакво на отфрлање на самиот Бог.

Новиот папа неодамна неколку пати се жалеше на условите за Палестинците во Газа и минатиот месец им рече на новинарите дека единственото решение во деценискиот конфликт меѓу Израел и палестинскиот народ мора да вклучува палестинска држава.

Израел и Хамас се согласија на прекин на огнот во октомври по две години интензивно израелско бомбардирање и воени операции што следеа по смртоносниот напад на борците предводени од Хамас врз израелските заедници во октомври 2023 година. Хуманитарните агенции велат дека сè уште има премалку помош што влегува во Газа, каде што речиси целото население е бездомно.

На службата во четврток со илјадници во базиликата „Свети Петар“, Лав, исто така, се жалеше на условите за бездомниците низ целиот свет и на уништувањето предизвикано од војната воопшто.

Зборувајќи од централниот балкон на базиликата „Свети Петар“ пред илјадници луѓе на плоштадот подолу, тој ги оплакуваше конфликтите, политички, социјални или воени, во Украина, Судан, Мали, Мјанмар и Тајланд и Камбоџа, меѓу другите.

Лав рече дека луѓето во Украина, каде што руските трупи им се закануваат на градовите што се критични за источната одбрана на земјата, се мачени од насилство.

„Нека престане вревата за оружје и нека вклучените страни, со поддршка и посветеност на меѓународната заедница, најдат храброст да се вклучат во искрен, директен и почитувачки дијалог“, рече папата.

За Тајланд и Камбоџа, каде што граничните борби се во третата недела со најмалку 80 убиени, Лав побара да се обнови древното пријателство меѓу нациите, да се работи кон помирување и мир.