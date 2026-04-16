Папата Лав ги критикуваше лидерите кои трошат милијарди на војни и изјави дека светот „го пустошат неколкумина тирани“ во невообичаено остри коментари за време на посетата на Камерун, пренесува Би-Би-Си.

Поглаварот на Римокатоличката црква жестоко ги осуди оние за кои рече дека „самото име Божјо“ го злоупотребиле за сопствена корист, додека беше во обиколка на регион опустошен од смртоносен бунт.

Овие изјави доаѓаат само неколку дена по јавната расправија со американскиот претседател Доналд Трамп, кој објави долг напад кон Папата, гласен критичар на американско-израелската воена операција во Иран.

Папата претходно ја изрази својата загриженост за заканата на Трамп дека „цела една цивилизација ќе загине“ доколку Иран не се согласи на американските барања за прекин на војната и отворање на Ормускиот Теснец.

Лав, кој минатата година стана првиот Папа роден во САД, претходно го доведе во прашање и пристапот на администрацијата на Трамп кон имиграцијата.

„Лав треба да си ја среди работата како Папа“, напиша Трамп тогаш во објава на Truth Social.

Папата на новинарите на почетокот на својата африканска турнеја им рече дека не сака да влегува во дебата со Трамп, но дека ќе продолжи да се залага за мир.

Говорејќи во Камерун, Папата ги критикуваше лидерите кои „замижуваат пред фактот дека милијарди долари се трошат за убивање и разурнување, додека средствата потребни за заздравување, образование и обнова никаде ги нема“.

„Господарите на војната се преправаат дека не знаат дека е потребен само миг за да се уништи, а честопати ни цел живот не е доволен за повторно да се изгради“, рече тој во четвртокот.

Папата, исто така, осуди „бескраен циклус на дестабилизација и смрт“ во „крвопролевачкиот“ регион на Камерун, кој речиси една деценија е зафатен од бунт.

„Оние што ви ја ограбуваат земјата од нејзините ресурси, најчесто голем дел од профитот го вложуваат во оружје, со што го продолжуваат бескрајниот циклус на дестабилизација и смрт“, им рече тој на присутните во една катедрала во северозападниот град Баменда – центарот на насилството во кое загинале најмалку 6.000 луѓе, а многу повеќе биле раселени.

„Мирот не е нешто што треба да го измислиме: тоа е нешто што мора да го прифатиме, прифаќајќи го нашиот ближен како брат и како сестра“, рече Папата.

Сепаратистички бунтовници во двата англофонски региони на Камерун се борат против претежно франкофонската влада од 2017 година.

По обраќањето на Лав, архиепископката од Кентербери, Сара Малали, изјави дека стои покрај Папата во неговиот „храбар повик за царство на мирот“.

Војната во Иран сè повеќе ги става Папата и администрацијата на Трамп на спротивни страни.

Набргу по првите американски и израелски напади врз Иран, американскиот министер за одбрана Пит Хегсет изрецитираше многу контроверзна молитва на богослужба во Пентагон, во која се зборуваше за „огромно насилство“ и „правда извршена брзо и без милост“.

Потоа, за време на мисата на Цветници на плоштадот Свети Петар, Папата изјави дека конфликтот меѓу Иран, Израел и САД е „ужасен“ и дека Исус не смее да се користи за оправдување на војна.

„Ова е нашиот Бог: Исус, царот на мирот, кој ја отфрла војната и кого никој не смее да го користи за да ја оправда војната“, им рече тој на десетици илјади верници собрани во Ватикан.

„Тој не ги слуша молитвите на оние што водат војна, туку ги отфрла.“

Поглаварот, исто така, го цитираше библискиот стих Исаија 1:15: „И кога многу ќе се молите, нема да ве слушам: рацете ви се полни со крв.“

Претходно оваа недела, Трамп започна жесток напад врз Папата на социјалните мрежи, при што лидерот на Католичката црква го опиша како „СЛАБ кон криминалот и ужасен за надворешната политика“, додека себеси се претстави како фигура слична на Исус.

Подоцна тој уште повеќе ја засили својата критика и одби да се извини – но ја избриша и вештачки генерираната слика од себе.

Запрашан за изјавите на американскиот претседател при пристигнувањето во Алжир, Папата рече дека „нема страв“ од администрацијата на Трамп и дека ќе продолжи да зборува против војната.

Широката африканска турнеја на католичкиот лидер ќе опфати посети на 11 градови во четири земји. Ова е негова втора голема странска посета откако минатата година беше избран за Папа и ја одразува важноста на католицизмот во Африка.

Повеќе од една петтина од католиците во светот – околу 288 милиони луѓе – живеат во Африка, според податоци од 2024 година.