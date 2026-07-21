За да може да се знае што точно може да предизвика на долг рок во човечкиот организам континуирана изложеност на енормно загадена вода за пиење, треба да се знае што носи пациентот во себе, а тоа се прави со лабораториско испитување фецес. Тоа во моментов е и најголем проблем, со денови никој од здравствените власти не зборува дали е испитуван фецес кај пациентите и што покажуваат тие резултати, вели за Мета проф. д-р Никола Пановски, микробиолог од Факултетот за медицински науки, кој коментира дека е срамота во втора четвртина на 21 век да се случува епидемијата во Гостивар.

„Ако не се најде причинителот, ова ќе биде тежок скандал, иако веќе и е скандал. Главна работа што лекарите требало да испитаат, е што има во изметот, а очигледно не испитале. Не се спомнува ништо за тоа, цело време се споменуваат само ‘колиформни бактер’ и толку. Како да немаме здравствени власти, како само Обвинителство да имаме“, реагира Пановски.

Во август може да се очекува да има зголемен број случаи на заразна жолтица

Како што тој објаснува, колиформните бактерии сами по себе не може да предизвикаат болест, но постојат патогени соеви на ешерихија коли кои може да предизвикаат инфекции, а на долг рок може да се појави и заразна жолтица.

„Присуството на колиформни бактерии е индикатор дека водата можеби е загадена со фекалии, а со тоа постои можност да содржи и патогени како салмонела, шигела, патогени ешерихија коли, паразити или вируси. Ако некој во Гостивар имал такви бактерии во своето тело, тоа може да предизвика многу цревни вируси. Вируси не може да најдете во водата, туку во пациентите. Требало барем на 10 отсто од населението со симптоми да му се земат анализи и да се испитаат и да се пратат во Скопје, има апарати кои може за 3 саати да потврдат за што точно се работи. Може да се јави и заразна жолтица, инкубацијата ѝ е еден месец. Може во август да се јават случаи на жолтица, треба да се внимава да не пренесуваат еден на друг. Ако се работи, пак, за салмонела, таа може да прејде во хроницитет, да навлезе во лимфните јазли, во крвотокот“, вели Пановски.

Според него, и 1cfu (бактериски колонии) да се најде во 100 милилитри вода, таа треба да се забрани за пиење.

„Кога откриле дека водата е енормно загадена, таа вода не смеело да се пречистува. Бунарска вода може да има до 10cfu/100мл, и тогаш може да се користи за технички работи. А градски водовод треба да има 0. Една да се најде во 100 мл, треба да се забрани пиење. Во Скопје се испитува водоводот по закон 32 пати дневно. А понекогаш и ЦЈЗ Скопје зема примероци, за да не се остави само на анализите на Водовод и канализација. Овие во Гостивар оли не испитувале или пишувале лажно или, пак, гледале дека има загадување, но молчеле“, смета Пановски.

Дека фалат микробиолошки испитувања на заболените, предупреди и проф. д-р Драган Даниловски.

„Наодот на колиформни бактерии е директен показател за санитарна неисправност и за можноста од контаминација. Тој не го идентификува сам по себе конкретниот патоген микроорганизам што ги предизвикал заболувањата кај луѓето. Но микробиолошката контаминација на каналот и каптираниот извор сè уште не претставува целосна етиолошка реконструкција на епидемијата, за неа, меѓудругото се потребни и податоци за микробиолошките испитувања на заболените“, напиша Даниловски на Фејсбук.

Д-р Ристески: Пиењето фекална вода предизвикува сериозни долгорочни последици

Пиењето вода загадена со фекалии освен акутните симптоми, остава сериозни долгорочни последици врз цревниот микробиом, предизвикувајќи трајна дисбиоза (нарушување на рамнотежата на бактериите), предупредува на својот Фејсбук профил д-р Милан Ристески, специјалист по онкологија.

„Патогените бактерии како E. coli, Salmonella и Giardia ја уништуваат корисната микрофлора, што може целосно да го смени нејзиниот состав.Штетните долгорочни последици вклучуваат: хронично воспаление и синдром на пропустливи црева, долготрајни дигестивни проблеми како синдром на иритабилно дебело црево (IBS) и хронична дијареа, колонизација со супербактерии отпорни на антибиотици преку внесување на резистентни гени од отпадните води, нарушен имунитет и зголемен ризик од автоимуни и метаболички заболувања, влијание врз менталното здравје преку оската црева-мозок поради намалено производство на невротрансмитери. Дали е некој свесен за овие потенцијални долгорочни здравствени проблеми на Гостиварчани? Колкав е финансискиот импакт?“, прашува Ристески.

Во ек на свадби, рестораните да користат флашширана вода за подготовка на храна и миење

Во меѓувреме, сè уште е на сила забраната за користење за било каква намена водата одградскиот водовод во Гостивар.

„Децата во градинка да пијат исклучиво безбедна вода (флаширана вода), да не се користат чешмите за полнење шишиња, а храната да се подготвува само со безбедна вода (флаширана вода). Рестораните и кафулињата да не користат вода од водоводот за подготовка на пијалаци, да не користат вода за миење овошје и зеленчук, да користат само безбедна вода (флаширана вода) за готват храна, машините за мраз да не ги користат“, пишува во препораките на Институтот за јавно здравје (ИЈЗ).

На денешната прес-конференција во Владата, и директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Оливер Миланов кажа дека рестораните и кафулињата во Гостивар кои ќе сакаат да продолжат да работат ќе мора да обезбедат техничка вода која може да се користи за подготвка на храна. Истото ќе важи и за сите јавни институции, меѓу кои се и болниците и градинките, бидејќи водата во градскиот водовод е забранета за пиење, но и за подготовка на храна и за одржување на хигиена.