Палестинци бегаат од Газа, откако Израел ги започна подготовките за заземање на градот

Генералниот секретар на ОН, Антонио Гутереш, повика на итен прекин на огнот за да се избегнат смртта и уништувањето

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: Jaber Jehad Badwan, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Голем број Палестинци бегаат од градот Газа откако израелската војска ги започна првите фази од планираната копнена офанзива, велат официјални лица во градот.

Израелските трупи воспоставија упориште на периферијата на градот, кој е дом на повеќе од еден милион Палестинци, по денови интензивно бомбардирање и артилериски оган.

Тоа го поттикна генералниот секретар на ОН, Антонио Гутереш, да ги обнови повиците за итен прекин на огнот за да се избегнат смртта и уништувањето што нападот неизбежно би ги предизвикал.

Израел, од своја страна, сигнализира дека продолжува со својот план за освојување на целиот град Газа и покрај меѓународните критики.
Портпарол на војската изјави дека трупите веќе дејствуваат во областите Зејтун и Џабалија за да ги постават темелите за офанзивата, која министерот за одбрана Израел Кац ја одобри во вторникот и која ќе биде доставена до безбедносниот кабинет подоцна оваа недела.

Околу 60.000 резервисти се повикани за почетокот на септември за да се обезбеди активен персонал за операцијата.

Премиерот Бенјамин Нетанјаху изјави дека ги скратува временските рокови за заземање на она што го опиша како последните терористички упоришта во Газа.

Во соопштението, Хамас го обвини израелскиот лидер за продолжување на бруталната војна против невините цивили во Газа и го критикуваше она што го нарече негово непочитување на новиот предлог за прекин на огнот од регионалните медијатори. Израел сè уште не одговорил официјално на планот.

Се очекува стотици илјади Палестинци во Газа да добијат наредба да се евакуираат и да се упатат кон засолништа во јужна Газа, додека подготовките за планот за преземање на Израел се во тек.

Многу од сојузниците на Израел го осудија неговиот план, а францускиот претседател Емануел Макрон во среда предупреди дека тоа може да доведе само до катастрофа за двата народа и ризикува да го фрли целиот регион во циклус на трајна војна.

Во меѓувреме, Меѓународниот комитет на Црвениот крст (МКЦК) изјави дека понатамошното раселување и интензивирањето на непријателствата ризикуваат влошување на веќе катастрофалната ситуација за 2,1 милионското население на Газа.

Израелската влада ја објави својата намера да го освои целиот Појас Газа откако минатиот месец пропаднаа индиректните разговори со Хамас за прекин на огнот и ослободување на заложниците.

