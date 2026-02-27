Пакистан бомбардираше цели на талибанската влада во поголемите градови во Авганистан во текот на ноќта, соопштија во петокот официјални лица од двете земји, а пакистанскиот министер за одбрана го нарече конфликтот отворена војна.

Безбедносни извори во Пакистан изјавија дека нападите вклучувале напади со ракети воздух-земја врз воени канцеларии и пунктови на талибаните во Кабул, Кандахар и Пактија, како и копнени судири во повеќе сектори по должината на границата меѓу исламските земји.

Талибанците изјавија дека започнале, како што ги опишаа, одмазднички напади врз пакистански воени инсталации.

Двете страни пријавија големи загуби, објавувајќи остро различни бројки што Ројтерс не можеше независно да ги потврди.

„Нашата чаша трпение се прелеа. Сега е отворена војна меѓу нас и Авганистан“, изјави во петокот пакистанскиот министер за одбрана Хаваџа Мухамед Асиф.

Односите меѓу Кабул и Исламабад се затегнати поради долготрајниот спор околу обвинувањата на Пакистан дека Авганистан засолнува милитанти кои вршат напади преку границата. Талибанците го негираа обвинението и рекоа дека безбедноста на Пакистан е внатрешен проблем.

Нападите врз владините објекти на Талибанците се голема ескалација и се закануваат со продолжен конфликт по должината на границата од 2.600 километри.

Портпаролот на Талибанците, Забиула Муџахид, потврди дека пакистанските сили извршиле воздушни напади во делови од Кабул, Кандахар и Пактија, но не даде детали.

Кандахар е седиште на Талибанците и град каде што се наоѓа врховниот духовен водач Хаибатула Ахунџада.

Видеото споделено од пакистанските безбедносни претставници покажа блесоци светлина во ноќта од пукање по границата и звук од тешка артилерија. Видеото од нападите врз Кабул, за кое Ројтерс можеше да ја потврди локацијата, покажа густи облаци од црн чад што се издигаат од две локации и огромен пожар во дел од главниот град.

Друго видео покажа зграда во пламен, за која официјалните лица рекоа дека е штаб на Талибанците во покраината Пактија.

„Пакистанските контранапади врз цели во Авганистан продолжуваат“, рече портпаролот на пакистанската влада, Мошараф Заиди, во објава на X, опишувајќи ја акцијата како одговор на неиспровоцирани авганистански напади.

Сведоците на Ројтерс во Кабул изјавија дека по гласните експлозии и звукот на авионите можело да се слушнат многу сирени на амбулантни возила.

Заиди рече дека 133 авганистански талибански борци биле убиени, а повеќе од 200 ранети, со уништени 27 позиции и заробени девет.

Муџахид, портпаролот на талибанците, рече дека 55 пакистански војници биле убиени, а 19 позиции заземени, додека осум талибански борци биле убиени, 11 ранети и 13 цивили повредени во покраината Нангархар.

Воените капацитети на Пакистан се многу подобри од оние на Авганистан. Сепак, талибанците се вешти во герилска војна, зајакната со децении борби со силите предводени од САД, пред да се вратат на власт во 2021 година.

Судирите меѓу Пакистан и Авганистан во октомври убија десетици војници сè додека преговорите олеснети од Турција, Катар и Саудиска Арабија не донесоа крај на непријателствата.

Министрите за надворешни работи на Пакистан и Саудиска Арабија разговараа во петокот за да разговараат за намалување на тензиите, соопшти Министерството за надворешни работи на Ријад, без да даде детали за тоа дали Ријад бил вклучен во посредувањето за прекин на огнот.

Русија, единствената земја што формално ја признава владата на Талибанците, повика на прекин на непријателствата и рече дека ќе разгледа посредување во разговорите доколку двете страни го побараат тоа, објавија државните медиуми, повикувајќи се на Министерството за надворешни работи на Москва.

Пакистан е во состојба на висока безбедносна готовност откако започна воздушни напади претходно оваа недела, за кои Исламабад рече дека целеле кампови на Техрик-е-Талибан, или пакистански Талибанци, и милитанти на Исламска држава во источен Авганистан.

Кабул и Обединетите нации соопштија дека во нападите загинале 13 цивили и повторија дека не им дозволува на милитантите да дејствуваат од нивна територија. Талибанците, исто така, предупредија дека ќе има силен одговор.