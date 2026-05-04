Бројот на работници во индустријата бележи пад, покажуваат најновите податоци на Државниот завод за статистика. Во февруари 2025 година, во однос на истиот месец лани, индексот изнесува 95,9, што укажува на намалување на вработеноста.

Пад е регистриран во сите главни сектори, односно во рударството за 2,3 отсто, во преработувачката индустрија за 4,3 отсто, како и во секторот енергија за 1,5 отсто.

Според индустриските групи, намалување има кај енергија за 2,6 отсти, кај капиталните производи за 6,3 отсто и интермедијарните производи за 1,3 отсто, како и кај нетрајните производи за широка потрошувачка за 6,3 отсто. Единствен пораст е забележан кај трајните производи за широка потрошувачка, каде бројот на работници е зголемен за 18 отсто.

Во првите два месеци од годинава, во споредба со истиот период лани, бројот на работници во индустријата е намален за 3,8 проценти.