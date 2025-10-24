Овој викенд во Охрид ќе се одржи Втората интердисциплинарна студентска конференција во организација на УСС УКИМ

Настанот ќе опфати четиринаесет едукативни работилници, две панел-дискусии и една тематска забава. Работилниците ќе обработуваат теми од различни области како економијата, технологијата, здравјето, општеството и личниот развој.

Овој викенд, Охрид повторно ќе биде центар на младинската енергија, знаење и инспирација каде ќе се одржи Втората Интердисциплинарна студентска конференција, во организација на Универзитетското студентско собрание на УКИМ.

Темите ќе бидат: Долгорочни и краткорочни цели низ менаџмент на времето, Сексуална и менструална едукација, Mojoт политички компас, Квалитет наспроти цена при купување на прехранбени производи, Еден договор, две перспективи како продажниот и инженерскиот тим заедно градат успешна соработка со клиентот, Како да изградите интересна приказна и успешно да се претставите себеси, Младите и финансиската независност: Основи на инвестирање и штедење.

Дополнително ќе има теми како: Од првата плата до првата пензија, инвестирај во својата иднина денес.

И за љубителите на технологијата и уметноста ќе има теми кои ќе опфатат: Квантни компјутери и колку сме далеку од нив?, Јазикот на протестот, Вештачка интелигенција во финансискиот сектор: Како алгоритмите ја подобруваат банкарската ефикасност, Критика на филм, Саундтрак на победата: мотивацијата во спортот преку музиката, Како здравите навики влијаат на квалитетот на животот.

Во рамки на конференцијата ќе се одржат и две панел-дискусии на актуелни теми – „Панел 1: Природно или совршено, што избираме?“ и „Панел 2: Бесконечен раст на конечна планета, дали сме жртви на сопствената алчност?“.

Настанот има за цел да поттикне критичко размислување, интердисциплинарен пристап и активно вклучување на студентите во теми што го обликуваат современото општество, при што конференцијата претставува платформа за размена на идеи, искуства и визии за иднината.