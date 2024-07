Отворени Олимписките игри во Париз

Во спектакуларен стил, со илјадници спортисти кои пловеа по реката Сена и со артисти и изведувачи на мостови, брегови и покриви од згради, вчеравечер во Париз беше отворена Олимпијадата 2024.

Церемонијата на отворање за првпат се случуваше надвор од стадион, на река, а речиси четиричасовниот спектакл кулминираше со палењето на котел во облик на балон со топол воздух што се издигна високо над париското небо, од страна на францускиот великан во џудо, Теди Ринер и спринтерката Мари-Жозе Перек.

Синиот, белиот и црвениот огномет го издигнаа Триколорот над мостот Аустерлиц во Париз, пред 6.800 спортисти од 205 делегации да патуваат со 85 чамци и бродови покрај некои од најпознатите знаменитости на француската престолнина, пишува Би-би-си.

The Opening Ceremony of the 2024 Paris Olympics was creative and artistic. Using the Seine River as the stage was brilliant. The rain couldn’t ruin the spirit of the Olympic Games. #Olympics #Olympics2024Paris pic.twitter.com/qRp12YR5i8

Дел од отворањето на Олимписките игри 2024 беше и изведбата на американската пејачка и кантавторка Лејди Гага, како и емотивното враќање на канадската икона Селин Дион.

Вчерашниот ден, сепак, започна со големо нарушување откако француската железничка мрежа беше погодена од подметнати пожари. Вечерта, пак, силен дожд го погоди Париз, што ги натера спортистите да извадат мантилите за дожд и чадорите, но не го намали впечатокот од патувањето низ француската историја, уметност и спорт.

Последните два брода што парадираа – прво САД како следни домаќини во Лос Анџелес во 2028 година, а потоа и Франција – имаа најголем број спортисти на овогодишните Игри.

Time to find out the flagbearers who will be representing athletes from the territories of all National Olympic Committees as well as the IOC @RefugeesOlympic Team at the #OlympicGames #Paris2024 Opening Ceremony 👉 https://t.co/CQ63YWr3s2 pic.twitter.com/QWCsyYAGpC

— IOC MEDIA (@iocmedia) July 26, 2024