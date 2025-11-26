Специјалниот пратеник на Доналд Трамп, Стив Виткоф, минатиот месец му рекол на висок функционер на Кремљ дека постигнувањето мир во Украина ќе бара Русија да ја преземе контролата врз Донецк и потенцијално посебна размена на територија, според снимка од нивниот разговор што ја добил Блумберг.

Во телефонскиот разговор од 14 октомври со Јуриј Ушаков, главниот помошник за надворешна политика на рускиот претседател Владимир Путин, Виткоф рекол дека верува отстапките на земјиште се неопходни, а воедно му советувал на Ушаков да му честита на Трамп и да ги формулира дискусиите пооптимистички.

„Сега, јас до тебе, знам што ќе биде потребно за да се постигне мировен договор: Донецк и можеби размена на земјиште некаде“, му рекол Виткоф на Ушаков за време на петминутниот разговор, според транскриптот на Блумберг. „Но, велам, наместо да зборуваме така, ајде да зборуваме понадежно, бидејќи мислам дека ќе постигнеме договор тука.“

Пратеникот, исто така, понуди тактички насоки за тоа како Путин треба да ја покрене темата со Трамп, вклучително и предлози за закажување телефонски разговор Трамп-Путин пред посетата на Володимир Зеленски во Белата куќа подоцна таа недела.

Во среда, Ушаков се појави да ја потврди автентичноста на телефонскиот разговор, кажувајќи за руската државна телевизија дека протекувањето веројатно е обид да се спречат разговорите.

„Што се однесува до Виткоф, можам да кажам дека е постигнат прелиминарен договор дека тој ќе дојде во Москва следната недела“, рече Ушаков.

Снимката нуди директен увид во преговарачкиот пристап на Виткоф и се чини дека го открива потеклото на контроверзниот мировен предлог од 28 точки што се појави претходно во ноември.

Во повикот, Виткоф, кој неодамна помогна во посредувањето во договорот за прекин на огнот во Газа, им предложи на Москва и Вашингтон да развијат заедничка мировна рамка моделирана според тој договор. „Составивме план на Трамп од 20 точки, кој беше 20 точки за мир и размислувам дека можеби ќе го сториме истото со вас“, рече тој.

Се чини дека Ушаков прифати дел од советите. Путин „ќе честита“ и ќе каже: „Господин Трамп е вистински човек на мирот“, рече тој.

Строго критикуваниот предлог од 28 точки би барал од Украина да го отстапи целиот регион Донецк на Русија, вклучувајќи ги и областите што моментално се под украинска контрола. Русија не го освоила целосно Донецк.

Овие територии би станале демилитаризирана тампон зона меѓународно призната како руска, а планот, исто така, би ѝ дал на Русија контрола врз Луганск и Крим, додека ги замрзнува сегашните бојни линии во Херсон и Запорожје.

Путин овој месец изјави дека верува дека американскиот план може да послужи како „основа за конечно мирно решение“, иако Кремљ тврди дека не го разговарал детално предлогот со Вашингтон.

Откритијата доаѓаат откако Трамп во вторник изјави дека го испраќа Виткоф да се сретне со Путин во Москва, а секретарот на американската армија, Ден Дрискол, да се сретне со Украинците – пред можната средба во Белата куќа меѓу Трамп и Зеленски во петок.

„Се надевам дека наскоро ќе се сретнам со претседателот Зеленски и претседателот Путин, но САМО кога договорот за завршување на оваа војна ќе биде КОНЕЧЕН или, во последна фаза“, рече Трамп во објава на Truth Social.

САД ја притиснаа Украина да ја прифати рамката како основа за завршување на речиси четиригодишниот конфликт, иако украинските власти инсистираа дека нема да ја признаат руската контрола врз окупираните територии ниту ќе прифатат ограничувања на нивните воени сили.

Телефонскиот разговор се одржа додека ставот на Трамп кон Москва се чинеше дека се зацврстува. На истиот ден кога се случи повикот Виткоф-Ушаков, Трамп изрази фрустрација од неподготвеноста на Путин да ја заврши војната, велејќи: „Не знам зошто продолжува со оваа војна. Тој едноставно не сака да ја заврши таа војна. И мислам дека тоа го прави да изгледа многу лошо“.