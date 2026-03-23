Одговорни во Фондот за здравствено осигурување (ФЗО), по барање на Министерството за внатрешни работи (МВР), спровеле контрола на користењето боледувања кај вработените во полицијата, која открила дека кај 29 лица, односно околу 37 проценти од контролираните, имало неправилности. Како што соопштуваат во ФЗО, овие лица користеле 236 боледувања, од кои 100 биле оценети како неуредно издадени. Вкупно, неправилности се утврдени кај 19,5 проценти од сите анализирани боледувања.

Неправилности биле откриени и кај осигуреници и кај здравствените установи и лекарски комисии.

Како што се наведува, опфатени биле 80 осигурени лица со вкупно 514 евидентирани боледувања. Од нив, 258 траеле до седум дена, 171 до 15 дена, додека 83 боледувања биле со времетраење од 30 или повеќе дена. Најчести причини за отворање боледување биле болести на респираторниот систем (82 случаи), мускулно-скелетни заболувања (69 случаи) и болести на дигестивниот систем (45 случаи).

Покрај осигурениците, биле контролирани и 105 приватни здравствени установи, главно ординации по општа медицина. Неправилности биле констатирани кај 29 установи, најмногу кај матични лекари. Неправилности се утврдени кај тројца специјалисти во јавниот здравствен сектор, како и кај две лекарски комисии.

Како најчести прекршувања се наведуваат неизвршување на задолжителните дијагностички процедури согласно правилникот, како и надминување на дозволените временски рамки за боледување.

Во ФЗО информираат дека за утврдените неправилности, во тек се постапки за изрекување казни во вкупен износ од 1,2 милиони денари.

„Контролите се дел од поширока стратегија за сузбивање на злоупотребите на системот за привремена спреченост за работа во јавниот сектор, каде во изминатите години се бележат зголемени сомнежи за неправилности. ФЗО ќе продолжи со засилени контроли, со цел доследна примена на прописите и заштита на средствата од задолжителното здравствено осигурување“, се наведува во соопштението на Фондот.