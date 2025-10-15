сре, 15 октомври, 2025

Откриена царинска измама со додатоци на храна во висина од 622 илјади денари

Делото е откриено при контроли извршени од страна на инспектори од одделението за контрола на трговски друштва, по што случајот е предаден на одделението за истраги, соопштуваат во Царинска управа

Кривична пријава за сторено кривично дело „царинска измама“ со увози на додатоци за исхрана е поднесена за увозник, шпедиции и лиценцирани застапници кои со ваквото дело го оштетиле буџетот на државата за 622.492 денари, соопштија во Царинската управа.

„Станува збор за увози извршени во периодот од октомври 2022 година до мај 2023 година, за кои осомничените шпедиции и лиценцирани застапници, во договор со увозникот, стоката ја пријавувале во погрешна тарифна ознака со пониски царински давачки. Делото е откриено при контроли извршени од страна на инспектори од Одделението за контрола на трговски друштва, по што случајот е предаден на Одделението за истраги од каде против сторителите е поднесена кривична пријава до надлежното јавно обвинителство, а воедно донесени и се решенија за дополнителна наплата“, соопштуваат оттаму.

