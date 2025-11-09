Повеќе од 1.400 летови до, од или во рамките на САД беа откажани откако неделава авиокомпаниите го намалија сообраќајот за време на блокадата на федералната влада. Скоро 6.000 летови беа одложени, што е намалување од над 7.000 одложувања во петокот, според следачот на летови FlightAware.

Федералната администрација за авијација (FAA) објави претходно во текот на неделата дека ќе го намали капацитетот за воздушен сообраќај до 10 отсто на 40 од најпрометните аеродроми во земјата, бидејќи контролорите на воздушниот сообраќај, кои работат без плата за време на блокадата, пријавуваат замор.

Републиканците и демократите остануваат поделени околу тоа како да се стави крај на застојот во Конгресот додека блокадата, што започна на 1 октомври, продолжува.

Саботата го означи 39-от ден од најдолгата блокада на владата во историјата, бидејќи републиканците и демократите сè уште не се согласиле за резолуција за финансирање.

Сенаторите се во Вашингтон во текот на викендот за двопартиски преговори насочени кон ставање крај на блокадата, која почнува да ја чувствуваат сè повеќе Американци поради намалувањето на исплатите за помош во храна и прекините во летовите.

Во соопштението објавено вчера, „Американ ерлајнс“ ги повика лидерите во Вашингтон да постигнат итна резолуција за прекин на блокадата. Меѓународниот аеродром „Њуарк Либерти“ во Њу Џерси доживеа една од најдолгите редици на чекање. До вчера, пристигнувањата на аеродромот доцнеа во просек за повеќе од четири часа, додека заминувањата во просек за 1,5 часа, според ФАА.

Аеродромите со најмногу откажани летови во саботата, и до и од локацијата, беа Шарлот/Даглас Интернешнл, Њуарк Либерти Интернешнл и Чикаго О’Хара Интернешнл, според ФлајтАвер.

Полетувањата до Џон Ф. Кенеди Интернешнл, Хартсфилд-Џексон Атланта Интернешнл и Ла Гвардија имаа доцнење речиси три часа, над 2,5 часа и околу еден час, објави ФАА.

Со приближувањето на празникот Денот на благодарноста на 27 ноември, ова е една од најпрометните сезони за патувања во годината во САД. Не се погодени само комерцијалните летови. Ограничувања за приватните авиони се исто така во сила, рече секретарот Дафи во пост во сабота на X.

„Го намаливме нивниот обем на аеродромите со голем сообраќај – наместо тоа, приватните авиони ќе користат помали аеродроми или аеродроми, така што зафатените контролори можат да се фокусираат на комерцијалната авијација“, напиша Дафи.

И работите веројатно ќе се влошат во наредните денови, бидејќи FAA го зголемува процентот на откажани летови.

Во четврток, агенцијата објави дека намалувањата на летовите ќе бидат постепено, почнувајќи од 4% од летовите во петок, пред да се зголемат на 6% до 11 ноември, 8% до 13 ноември и на цели 10% до 14 ноември.

FAA соопшти дека намалувањата се неопходни за одржување на безбедноста, бидејќи контролорите на летање биле преоптоварени за време на блокадата.

Од контролорите се бара да продолжат да работат без плата, и како резултат на тоа, многумина се пријавиле болни или прифатиле втора работа за да си ги платат сметките, велат синдикатите.