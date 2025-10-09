чет, 9 октомври, 2025

Откако син му беше фатен со кокаин, МВР започна внатрешна истрага за инспекторот за наркотици во Тетово

Полицијата соопшти дека на 4 октомври 2025 година во 02:05 часот кај клучка Брвеница, полициски службеници од Полициската станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово ги лиши ja од слобода И.С.(23) и Н.С.(28), двајцата од Брвеница

МетаОд: Мета

-

Фото: Пронајден кокаин, МВР

Одделот за внатрешна контрола го истражува случајот на синот на инспекторот за борба против дрога Орце Смилевски од Тетово, кој пред неколку дена беше фатен со кокаин. Ова го потврди Министерството за внатрешни работи за Порталб.мк.

На прашањето на Порталб.мк дали Министерството за внатрешни работи ќе спроведе внатрешна истрага и какви мерки ќе преземе за Орце Смилевски откако неговиот син беше фатен со дрога, од МВР велат дека преземаат мерки, но не дадоа повеќе детали.

„Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди при МВР презема соодветни мерки и активности во врска со конкретниот случај по што соодветно ќе ја известиме јавноста“, соопштија МВР.

Министерството за внатрешни работи не ја потврди информацијата дали синот на инспекторот и неговиот пријател биле фатени со дрога во автомобилот на инспекторот.

Полицијата соопшти дека на 4 октомври 2025 година во 02:05 часот кај клучка Брвеница, полициски службеници од Полициската станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово ги лиши ja од слобода И.С.(23) и Н.С.(28), двајцата од Брвеница.

При преглед на патничко возило „бмв” со тетовски регистерски ознаки, кое го управувал И.С., а сопатник бил Н.С., пронајдени се околу 100 грама кокаин, дигитална вага и пари.

Јавниот обвинител поднесе предлог до судијата на претходна постапка од Основниот суд во Тетово за изрекување мерка притвор за едниот осомничен, а за другиот мерка на претпазливост. Тие се осомничени дека се соизвршители во кривичното дело неовластено производство и продажба на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори.

ИзворПорталб.мк

ПОВРЗАНО

Македонија

Истрага против четири лица за препродавање дрога

По повеќемесечна предистражна постапка, во текот на вчерашниот ден во координација со предметен обвинител, единиците на МВР спроведоа акција на повеќе локациии низ градот...
Повеќе
Македонија

Лишени од слобода двајца криминалци кои се обиделе да избегаат од полициска патрола

На 06.10.2025 во близина на населбата Нова Колонија полициски службеници од Одделот за специјални полициски операции, постапувајќи по план од СВР Скопје, ги лишија...
Повеќе

Најнови

Македонија

Нова истрага за злоупотреби во РЕК Битола

Основното јавно обвинителство во Битола донело наредба за спроведување истражна постапка против осум физички и едно правно лице за продолжени кривични дела поврзани со јавни набавки во РЕК Битола. Како што...
Повеќе
Подглавна секција

Откриена е пораката на писмото кое Марко Рубио му го даде на Доналд Трамп за време на прес-конференцијата

За време на прес-конференцијата, на американскиот претседател Доналд Трамп прво му беше даден лист хартија, а потоа државниот секретар Марко Рубио му шепна нешто на уво. Потоа Трамп им откри на...
Повеќе
Балкан

Вучиќ иронично по барањето Хрватска да ја купи НИС: Ќе понудиме 50 отсто повеќе од секој друг за ХЕП

Претседателот на Србија, Александар Вучиќ, изјави дека Србија е подготвена да понуди и до 50 отсто повеќе пари од било кој друг купувач за хрватското државно електростопанство (ХЕП). Изјавата доаѓа како...
Повеќе
Македонија

Истрага против четири лица за препродавање дрога

По повеќемесечна предистражна постапка, во текот на вчерашниот ден во координација со предметен обвинител, единиците на МВР спроведоа акција на повеќе локациии низ градот Скопје, соопштуваат во Јавното обвинителство. При претресите...
Повеќе

Нова истрага за злоупотреби во РЕК Битола

Основното јавно обвинителство во Битола донело наредба за спроведување истражна постапка против осум физички и едно правно лице за продолжени кривични дела поврзани со јавни набавки во РЕК Битола....

Откриена е пораката на писмото кое Марко Рубио му го даде на Доналд Трамп за време на прес-конференцијата

Вучиќ иронично по барањето Хрватска да ја купи НИС: Ќе понудиме 50 отсто повеќе од секој друг за ХЕП

Истрага против четири лица за препродавање дрога

Наскоро ќе се оданочуваат и купувањата од странство под 22 евра, новите измени го таргетираат онлајн шопингот

Ласло Краснахоркаи ја доби Нобеловата награда за литература за 2025 година

И Управниот суд ја отфрли тужбата на Левица против АВМУ за упатството за медиумско рекламирање

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Нова истрага за злоупотреби во РЕК Битола

Откриена е пораката на писмото кое Марко Рубио му го даде на Доналд Трамп за време на прес-конференцијата

Вучиќ иронично по барањето Хрватска да ја купи НИС: Ќе понудиме 50 отсто повеќе од секој друг за ХЕП