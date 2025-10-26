Откако се вратил од Хрватска го уапсиле под сомнение дека ограбил две филијали за брзи кредити

Обвинителството поведе истрага против 25-годишен скопјанец кој во август годинава со закана со пиштол ограбил две филијали на фирма за брзи кредити, едната во ГТЦ и другата во Старата скопска чаршија. По неколкумесечно бегство во Хрватска, тој е фатен, а обвинителството побара притвор поради ризик од повторување на делото и ново бегство.

Јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Скопје донесе наредба за спроведување истрага против осомничениот за две кривични дела разбојништво според член 237 став 4 во врска со став 1 од Кривичниот законик.

Според обвинението, на 15 август осомничениот влегол во просториите на филијала за брзи кредити во Градскиот трговски центар и, заканувајќи се со пиштол кон вработената, одзел 60.500 денари. Само три дена подоцна, на сличен начин нападнал уште една филијала на истата фирма во Старата скопска чаршија, каде го натерал вработениот да го отвори сефот и одзел 25.000 денари.

По грабежот, осомничениот избегал преку Камениот мост, го фрлил пиштолот во Вардар и исчезнал во непознат правец. Полицијата подоцна утврдила дека извесен период се криел во Хрватска, од каде се вратил во земјава.

Обвинителството смета дека постои опасност повторно да избега или да го повтори делото, поради што до судијата на претходна постапка е поднесено барање за определување мерка притвор.