Откако рекоа дека во тек е подготовката на документацијата, од Општина Куманово признаа дека се уште не е отпочната реконструкцијата на Градскиот стадион

По повеќемесечното инсистрирање на редакцијата на Порталб.мк, Општина Куманово конечно призна дека не се извршени никакви работи поврзани со реконструкцијата на Градскиот стадион, и дека не е готова ниту техничката документација, како што изјавија претходно за нашиот редакциски тим во септември 2024 година. Хузеир Мустафи, општински советник, вели дека без политичка волја и конкретен ангажман од општината, состојбата на стадионот ќе остане катастрофална. Спортскиот новинар Решат Ибраими истакна дека спортските навивачи ги сносат последиците од недостатокот на инвестиции, пишува Порталб.мк.

Откако рекоа дека почнале со подготовката на техничката документација, на крај излезе дека не направиле ништо. Се започна со изјавата од страна на Општина Куманово во септември 2024 година кога за Порталб.мк изјавија дека започнале со подготовка на проектот за реконструкција на Стадионот во Куманово.

„ЈП „Куманово – план“ – Куманово започна со подготовка на потребната техничка документација за проценка на финансиските средства, кои ќе бидат потребни за реализација на проектот – реконструкција на Градскиот стадион. По комплетирањето на потребната документација, ќе следи одлуката на Општинскиот совет, со која проектот може да се вклучи во годишната програма за реализација на проекти“, соопштија од Општина Куманово на 8 септември 2024 година.

Меѓутоа, речиси една година подоцна, по инсистирање, телефонски повици, е-маил и поплаки, користејќи го Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, оваа општина ја кажа вистината и признаа дека не е направено ништо.

До тој момент, покрај молкот, општината ја обвинуваше компанијата ЈП „Куманово- Паркинг“.

„Планот за реконструкција на градскиот стадион во Куманово не е изготвен. Техничката документација за стадионот не е изготвена“, изјавија од Општина Куманово за Порталб.мк на 28 август 2025 година.

Хронологија на административните проблеми

На 29 април 2025 година, се обративме до Општина Куманово околу тоа до каде е реализацијата на планот за подготовка на техничка документација за реконструкција на Градскиот стадион спомнат во септември 2024 година. По една недела молк од општината, на 6 мај бевме принудени да побараме едноставен одговор користејќи го Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. По оваа, на 16 мај, од Општина Куманово соопштија дека барањето е препратено до Јавното претпријатие „Куманово-Паркинг“ без да ни се објасни зошто.

Нашата редакција на 19 мај испрати прашања и до Јавното претпријатие „Куманово- Паркинг“, повторно користејќи го Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

На 17 јули, откако не добивме одговор од ниту една од овие институции, нашата редакција поднесе жалба до Агенцијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер (AЗПСПИЈК), која беше прифатена од оваа агенција. На 25 јули, по приемот на жалбата од AЗПСПИЈК, Јавното претпријатие „Куманово- Паркинг“ одговорија први, велејќи дека не поседуваат информации во врска со

споменатите прашања, бидејќи Градскиот стадион во Куманово е сè уште под надлежност на Општина Куманово, а не нивна.

На 15 август (по нашата жалба) одговорија и од Општина Куманово, повторно префрлајќи ја одговорноста на Јавното претпријатие „Куманово-Паркинг“.

На 25 август, редакцијата на Порталб повторно се обрати до општината со следните прашања:1. Зошто не одговарате директно на прашањето, како општина која има надлежности врз Градскиот стадион во Куманово, туку наместо тоа, нè упатувате кон ЈП „Куманово-Паркинг“, кое според одлуката на Општинскиот совет е надлежно само за управување и одржување на спортски објекти, а не и за реконструкција и слични инвестиции?

2. Зошто ја префрлате одговорноста врз ЈП „Куманово-Паркинг“, кога од 2022 година до сега не сте направиле никакво официјално примопредавање на овластувањата (освен за управување и одржување)?

3. Зошто добивме два различни одговори од вас во врска со плановите на општината за реконструкција на стадионот?

4. Дајте ни јасен одговор: Дали вие како општина ќе инвестирате во Градскиот стадион или не?

На 27 август, Општина Куманово конечно ни одговори, признавајќи дека не се подготвени ниту планот ниту техничката документација за стадионот. Општината, исто така, призна дека примопредавањето на Градскиот стадион, како и изготвувањето на записникот за правото на користење од страна на ЈП „Куманово-Паркинг“, сè уште не се завршени.

Општината не одговори на четвртото и најважно прашање.

Тренерите го одржуваат во живот Градскиот стадион во Куманово, а општината ги избегнува инвестициите

Овој стадион повеќе наликува на напуштена зграда отколку на спортски објект. Порталб.мк го посети стадионот во Куманово, она што го видовме таму беше фрлен отпад насекаде, дупки наполнети со песок и трева, оштетени соблекувалници, искинати фудбалски мрежи, грди бетонски седишта и многу други оштетувања и неправилности.

Се одржува од време на време од страна на тренерите, кои во рок од 20 години етапно реновирале дел од соблекувалните и со помош на љубителите на спортот и нивните пријатели. Бидејќи овој објект го носи името „Градски стадион во Куманово“, токму

поради ова таму можат да работат и тренерите албанци, во спротивно нема да им биде дозволено да го прават тоа.

Тие, зад камерите за Порталб.мк рекоа дека не можат да се решат да побараат повеќе, бидејќи се плашат дека ако побараат повеќе, може да останат без ништо. Стадионот работи со години без интернет или електрична енергија, а честопати за едноставен документ морале да одат до дома и да се враќаат без да најдат решение.

Во меѓувреме тие посочија дека градоначалникот на Општина Куманово, Максим Димитриевски, за да го одржи стадионот барем донекаде функционален плаќа за електрична енергија и се грижи само за минимални работи, како што е косењето на тревата и чистењето на отпадоците. Меѓутоа, според нив, градоначалникот нема намера да инвестира во овој стадион.

Нема ниту политичка ниту неполитичка волја за инвестиции

Во врска со ова прашање разговаравме со Хузеир Мустафи, општински советник од редовите на опозицијата, и Решат Ибраими, спортски новинар од Куманово. Мустафи нагласи дека првично е потребна само политичка волја од локалните органи и институции за да се подготви техничка документација и нов проект, а потоа да се аплицира за финансиска поддршка од владата или од некој друг фонд.

„Како што минуваат деновите мислам дека овој спортски центар станува сè позапуштен, за жал досега нема конкретна иницијатива за реновирање на овој стадион. Гледате, задниот дел од трибините овде е речиси уништен, дури и некои од нив се забранети од инспекторатот поради опасноста од нивната употреба, гардероберот и соблекувалните се во многу лоша состојба, а теренот не е во подобра состојба, но вреди да се напомене дека според нашите информации, одржувањето на теренот го прават само тренерите кои ги тренираат децата, а институциите целосно заборавиле на тоа и нема иницијатива ниту за одржување ниту за реновирање на овој стадион“, рече Хузеир Мустафи, општински советник од партијата Алијанса за Албанците.

Тој додаде дека општината треба сериозно да се занимава со ова прашање и да подготви нов проект за изградба на нов стадион. Исто така, треба да ја подготви техничката документација, а потоа да аплицира преку владини повици. Тој вели дека имало неколку повици за различни проекти и, доколку општината била заинтересирана таа ќе имаше подготвена документацијата, ќе аплицираше и можеби и ќе добиеше средства.

Се додека нема конкретна иницијатива од општината за подготовка на проекти и аплицирање, состојбата на овој стадион ќе остане иста.

Од друга страна, спортскиот новинар од Куманово, Решат Ибраими, рече дека тренерите и љубителите на спортот се обидуваат да придонесат за подобрување на условите за децата.

„Тренерите, љубителите на спортот, пријателите на овие две фудбалски школи се обидуваат да дадат свој придонес и да инвестираат во подобрување на условите за децата, колку и да е малку тоа, за да имаат место каде да се подготват за тренинг и за нивните

натпревари“, рече Ибраими.

Ибраими нагласи дека општината во својата агенда нема инвестиција во овој стадион, бидејќи ако треба да се направи инвестиција, сè ќе мора да почне од нула, а целиот сегашен објект ќе мора да се сруши, а потоа ќе мора да се изгради нов стадион со модерниевропски услови.

Како спортски новинар тој нагласи дека нивниот град не само што заслужува реновирање или изградба на нов стадион, туку со оглед на големината на Куманово и бројот на училишта и фудбалски клубови што работат таму, треба да има поголем број на фудбалски игралишта.

Општината не побарала помош од Владата

Досега, Владата на Македонија објавила два јавни повици за финансирање капитални и инфраструктурни проекти за општините. Општина Куманово е една од општините што добила најголем износ на средства, но со ова финансирање не е опфатен проектот за реконструкција на Градскиот стадион во Куманово.

Потсетуваме дека во 2019 година градоначалникот на Општина Куманово, Максим Димитриевски изјави дека ќе побара помош од приватни инвеститори за да ја подобри состојбата на стадионот.

А во 2021 година, Димитриевски рече дека се потребни околу 300 илјади евра само за рушење на постојните трибини и дека побарале средства од Агенцијата за млади и спорт.