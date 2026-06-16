Осум членови на екипажот беа потврдени загинати откако бомбардер Б-52 се урна експлозивно во воздухопловната база Едвардс во Калифорнија за време на рутинска тест мисија, соопштија претставници на воздухопловните сили.

„Полета и веднаш по полетувањето се запали“, изјави полковник Џејмс Хејс, заменик-командант на 412-то тестно крило, на попладневната прес-конференција. Тој ја нарече несреќата „ужасна трагедија“ што ги одзеде животите на „осум големи Американци“.

Тој рече дека авионот, Б-52 Стратофортрес, поддржувал тест за програма за модернизација на радарот, а неговиот екипаж вклучувал членови на војската и цивили, некои од нив владини изведувачи. Нивните имиња се чуваат во тајност во исчекување на известувањето на нивните најблиски роднини.

Снимките од локалните вести од последиците покажаа огромна дамка од црн пепел и саѓи што го обележуваа прашливиот аеродром. Пожарникарите што прскаа остатоци со вода во центарот на местото на настанот изгледаа како минијатури.

Несреќата се случила околу 11:20 часот наутро. Според фотографиите објавени на социјалните медиуми од сведоци, се чини дека предизвикала голема експлозија и пожар што создал темен облак од чад видлив од далеку низ грмушестиот пејзаж на пустината Мохаве.

Полковникот Хејс рече дека причината за несреќата не е веднаш јасна и дека првичното утврдување на фактите веќе започнало за она што се очекува да биде истрага што ќе трае со месеци. Тој рече дека екипите за итни случаи реагирале веднаш, но било јасно дека никој не можел да ја преживее несреќата.

Воздухопловната база Едвардс, сместена во ретко населен простор околу 100 милји североисточно од Лос Анџелес, е позната како водечки воен воздухопловен полигон за тестирање, и поради нејзината широко отворена географија и поради близината до други воздухопловни центри во Јужна Калифорнија.

Базата, која има 484 квадратни милји, е дом на најголемиот аеродром во светот и е местото каде што пилотот Чак Јегер првпат ја пробил звучната бариера во 1947 година.

Авионот Б-52 е бомбардер на голема надморска височина способен да носи нуклеарно оружје. Исто така, се користи за надзор на големи површини на површината на океанот. (Две Б-52 Стратофортреси можат да следат 140.000 квадратни милји океан за два часа, според воздухопловните сили.)

Службениците во Форт Худ во Тексас во петокот ги предупредија жителите во близина дека Б-52 Стратофортрес ќе спроведе обука што вклучува испуштање муниција од 500 фунти. Ваквите обуки, рекоа службениците на Форт Худ, се одржуваат „редовно за да се одржи подготвеноста“. Сепак, тестот во Калифорнија во понеделник се чинеше дека е дел од иницијативата за воведување на опремата во дигиталното доба. Службениците рекоа дека воздушните операции во Едвардс ќе бидат привремено запрени бидејќи започна истрагата.

Ланкастер, град оддалечен околу 40 милји од базата во долината Антилоп во Калифорнија, беше доволно блиску за локалните власти да се обратат до базата за да понудат помош, но градоначалникот Р. Рекс Парис рече дека понудите биле одбиени.

Парис, кој пораснал во близина на базата Едвардс во заедницата Палмдејл, рече дека кога бил дете, авионите се уривале во базата „постојано“.

„Но, во изминатите 30 години, тие развиле многу подобри безбедносни процедури“, рече тој. „Денес, тие имаат многу подобри безбедносни процедури и овие работи се многу, многу ретки“.