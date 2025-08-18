Осум лица се тепале заради нерасчистени семејни односи, еден ќе одговара за обид за убиство

Осум лица ќе добијат кривични пријави заради учество во тепачка во Скопје. Основното јавно обвинителство Скопје поведе постапка против едно од лицата за обид за убиство, против едно за нанесување тешка телесна повреда, додека против шестмина за учество во тепачка.

Според информациите од ОЈО, до тепачката дошло поради нерасчистени семејни односи меѓу две групи. За обид за убиство е осомничено лице кое во тепачката користело дрвена даска со која тешко повредил едно лице од спротивставениот табор, нанесувајќи му фрактура на черепот со крварење на мозокот. Друг осомничен нанел тешка телесна повреда, скршена долна вилица, удирајќи со тупаници еден од останатите учесници во инцидентот. Сите останати се осомничени за учество во тепачката, која се случила на 16 август.

„За осомничениот за обид за убиство, ценејќи ги сите околности под кои тој ги извршил дејствијата и фактот дека станува збор за млада личност која тукушто наполнила 18 години, но кај која сепак постои ризик од бегство, влијание врз сведоци или повторување на делото, јавниот обвинител предложи мерка куќен притвор. За останатите учесници во кривично-правниот настан предложени се мерки на претпазливост“, се вели во соопштението на Обвинителството.