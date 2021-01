Четиримина мртви, од кои една застрелана жена, а другите тројца починати од здравствени причини при вчерашните судири на приврзаниците на досегашниот претседател Доналд Трамп со полицијата и насилниот упад во Конгресот на САД во Вашингтон е трагичниот епилог од случувањата во законодавниот дом.

Приврзаниците на Трамп во зградата на Конгресот откако претходно се судрија со полицијата и ги преминаа барикадите пред објектот. По ваквиот чин, гласовите на електорите беа безбедно евакуирани заедно со конгресмените. Состојбата се нормализираше во текот на ноќта по средноевропско време, кога се овозможиија услови за нормална работа и потоа беше потврден изборот на Џо Бајден и Камала Харис.

Насилниот упад веднаш го осудија голем број светски лидери. Канадскиот премиер Џастин Трудо од својот Твитер профил порача дека сцените во Капитолот во Вашингтон се „напад на демократијата“.

Canadians are deeply disturbed and saddened by the attack on democracy in the United States, our closest ally and neighbour. Violence will never succeed in overruling the will of the people. Democracy in the US must be upheld – and it will be. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 6, 2021

„Канаѓаните се силно вознемирени и растажени поради нападот врз демократијата во САД, нашиот најблизок сојузник и сосед“, напиша Трудо.

Претседателката на Европската Комисија, Урсула фон дер Лејен го ретвитна Џо Бајден и порача оти верува во силата на институциите на САД и дека со радост ја очекува соработката со Бајден.

„Верувам во силата на институциите на САД и на демократијата. Клучно е мирното предавање на власта. Џо Бајден победи на изборите. Со радост ја очекувам соработката со него како следен претседател на САД.

I believe in the strength of US institutions and democracy. Peaceful transition of power is at the core. @JoeBiden won the election. I look forward to working with him as the next President of the USA. https://t.co/2G1sUeRH4U — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 6, 2021

Претседателот на Северна Македонија, Стево Пендаровски, на Фејсбук изрази сочувство и солидарност со американските граѓани по упадот, порачувајќи дека однесувањето на поединци, нема да ја сруши довербата во институциите.

„Насилството не може да биде изговор за поткопување на демократијата. Однесувањето на поединци нема да ја сруши довербата во институциите. Сочувство и солидарност со американските граѓани.“, напиша Пендаровски на Фејсбук.

Високиот претставник на ЕУ за надворешна политика и заменик претседател на ЕК, Жозеп Борел, порача дека нападот е „напад врз демократијата на САД, нивните институции и владењето на правот“.

In the eyes of the world, American democracy tonight appears under siege. This is an unseen assault on US democracy, its institutions and the rule of law. This is not America. The election results of 3 November must be fully respected. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 6, 2021

„Во очите на светот, американската демократија вечерва е под опсада. Ова не е Америка! Изборните резултати на 3 ноември мора целосно да се почитуваат“

Претседателот на Европскиот Совет, Шарл Мишел на Твитер порача дека сцените од Вашингтон се шокирачки.

„Конгресот на САД е храм на демократијата. Да се гледаат вечерашните сцени во Вашингтон е шок. Веруваме дека САД ќе осигурат мирно пренесување на власта на Џо Бајден“, напиша Мишел.

Британскиот премиер Борис Џонсон на Твитер ги осуди „срамните сцени во Конгресот на САД“.

„САД се симбол на демократијата во светот и сега е од витално значење да има мирно и уредно предавање на власта“, напиша Џонсон.

Германскиот министер за надворешни работи Хејко Маас ги повика поддржувачите на Трамп да „престанат да ја газат демократијата“.

„Трамп и неговите поддржувачи мора конечно да ја прифатат одлуката на американските гласачи и да претстанат да ја газат демократијата. Непријателите на демократијата ќе бидат задоволни од овие неверојатни слики од Вашингтон“, напиша тој.

Осуди стасаа и од Генералниот секретар на НАТО, Јенс Столтенберг, францускиот претседател Емануел Макрон, премиерите на Австралија,Нов Зеланд, на Холандија, Данска, Ирска, Индија, Грција, Чешка, Шпанија, па дури и од словенечкиот премиер Јанез Јанша, кој го поддржуваше Трамп и уште не му честитал на Бајден.

All should be very troubled by the violence taking place in Washington D.C. We hope American democracy is resilient, deeply rooted and will overcome this crisis. Democracy presupposes peaceful protest, but violence and death threats —from Left or Right— are ALWAYS wrong. pic.twitter.com/WF49zECYEY — Janez Janša (@JJansaSDS) January 6, 2021

„Сите треба да бидат многу загрижени од насилството што се случи во Вашингтон. Се надеваме дека американската демократија е отпорна, длабоко вконерета и ќе ја надмине оваа криза. Демократијата подразбира мирен протест, но насилството и смртните закани – и од левицата и од десницата – се СЕКОГАШ погрешни“, напиша крајниот десничар Јанша.