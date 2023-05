Остри реакции од меѓународната заедница за денешните немири на Косово

Европската Унија вечерва упати остра осуда за судирите меѓу косовската полиција и демонстрантите на северот на Косово. Портпаролот на ЕУ, Петер Стано, се огласи преку писмена изјава во која се вели дека судирите меѓу косовската полиција и демонстрантите се иницирани од обидот на новоизбраните градоначалници да влезат во зградите на локалните самоуправи во четири општини на северот на Косово.

„Длабоко жалиме за нападот врз патролите на цивилната мисија на ЕУ на Косово, ЕУЛЕКС. На ЕУЛЕКС мора да му се дозволи мирно да го изврши својот мандат. ЕУ нема да прифати понатамошни еднострани или провокативни дејствија, а приоритет треба да биде зачувувањето на мирот и обезбедување на терен“, вели Стано.

И американскиот државен секретар Антони Блинкен попладнево ја осуди Владата на Косово и го повика премиерот Албин Курти да ги запре „насилните мерки“.

We strongly condemn the actions by the Government of Kosovo that are escalating tensions in the north and increasing instability. We call on Prime Minister @albinkurti to immediately halt these violent measures and refocus on the EU-facilitated Dialogue.

Силно ги осудуваме дејствијата на Владата на Косово, кои ги ескалираат тензиите на северот и ја зголемуваат нестабилноста, напиша Блинкен на Твитер.

Дали ова што се случува на Косово го помага процесот во кој сите пријатели на Косово и Албанците се ангажирани во процесот на нормализација и меѓусебно признавање на Косово и Србија, праша вечерва албанскиот премиер Еди Рама, додавајќи дека „тоа секако не е така“.

„Се придружувам во повикот да не се продолжи со вакви потези, бидејќи тоа не само што е опасно, туку е сосема непотребно“, објави Рама на Твитер.

I join them in the appeal to not proceed further on this not only dangerous but completely unnecessary path today, when the democratic world has put the dialogue, normalization and mutual recognition between Kosova and Serbia at the center of attention 🇺🇸🇦🇱🇪🇺

