Останки на израелски заложници се заробени под урнатини, Хамас вели му треба помош за да ги најде

Хамас објави дека останките од сите починати израелски заложници до кои може да стигне се вратени и дека ќе му биде потребна специјализирана опрема за спасување за да ги извлече останатите од урнатините на Газа, поради заканите од Израел дека ќе ги продолжи борбите доколку не се почитуваат условите за прекин на огнот.

Две други тела беа предадени доцна вчера, откако Хамас веќе ги врати останките на седум од 28 познати починати заложници – заедно со осмо тело за кое Израел рече дека не е на поранешен заложник.

Набргу потоа, бригадите Езедин Ал-Касам во соопштение на социјалните медиуми изјавија дека групата ја исполнила својата обврска кон договорот со предавање на сите живи израелски затвореници во нејзин притвор, како и труповите до кои можела да пристапи… што се однесува до преостанатите трупови, потребни се обемни напори и специјална опрема за нивно извлекување и извлекување.

Од понеделникот, според договорот за прекин на огнот постигнат со посредство на американскиот претседател Доналд Трамп, Хамас му врати на Израел 20 преживеани заложници во замена за речиси 2.000 палестински затвореници ослободени од израелските затвори.

Министерот за одбрана на Израел, Израел Кац се закани дека ќе ги продолжи борбите ако Хамас не ги почитува условите на договорот.

„Доколку Хамас одбие да се придржува до договорот, Израел, во координација со САД, ќе ги продолжи борбите и ќе дејствува за да постигне целосен пораз на Хамас, да ја промени реалноста во Газа и да ги постигне сите цели на војната“, се вели во соопштението од канцеларијата на Кац.

Со цел да го задржи притисокот врз Хамас, Трамп рече дека ќе размисли да им дозволи на израелските сили да ги продолжат борбите во Газа ако Хамас не успее да го почитува својот дел од договорот за прекин на огнот што тој го посредуваше.

„Израел ќе се врати на тие улици штом ќе го кажам зборот. Ако Израел можеше да влезе и да им се налути, ќе го стореше тоа“, беше цитиран Трамп за Си-Ен-Ен во краток телефонски разговор кога беше прашан што ќе се случи ако Хамас одбие да се разоружа.

По заканата од Кац, високи американски советници ги информираа медиумите доцна во средата дека Хамас има за цел да се држи до своето ветување да ги врати телата на мртвите заложници.

САД и другите медијатори разгледуваа програма за награди за луѓето што помагаат во лоцирањето на телата на мртвите заложници, рече тој. Турција, еден од клучните медијатори во договорот, во меѓувреме беше во преговори за да обезбеди експерти за враќање на телата за да ги испрати во Газа, додаде советникот.

Камиони со помош пристигнаа во Газа во среда, а подготовките за отворање на главниот премин Рафах продолжија денеска, но Израел предупреди дека може да го држи преминот затворен и да ги намали испораките на помош ако Хамас премногу бавно ги враќа телата.

Нагласувајќи ги политичките предизвици со кои се соочува израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху, крајнодесничарскиот министер за национална безбедност Итамар Бен-Гвир, противник на планот за прекин на огнот, изјави на X дека испораката на помош е срам и го обвини Хамас за лаги во врска со враќањето на телата на заложниците.

Агенциите за помош и Обединетите нации апелираат до Израел да отвори повеќе премини за да им се овозможи на илјадници камиони да влегуваат на опустошената територија секој ден.

Том Флечер, највисокиот координатор за помош на ОН, го повика Израел да го олесни масовниот бран на хуманитарна помош – од кој зависат толку многу животи и на кој светот инсистира.

„Ни требаат повеќе отворени премини и вистински, практичен пристап за решавање проблеми за отстранување на преостанатите пречки. Во текот на оваа криза, инсистиравме дека задржувањето на помошта од цивилите не е адут за пазарење. Олеснувањето на помошта е законска обврска“, рече Флечер.