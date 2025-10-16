Осомничениот полицаец за случајот „Пулс“ Владо Петров не починал во притвор

Владо Петров не е починат во притвор, впрочем ниту еден од полициските службеници не бил и не е во притвор, туку сите се со мерки, велат од ОЈО ГОКК, пишува „Вистиномер“.

Во продолжение, ви ја пренесуваме објавата во целост:

Рецензираме објава на социјалната мрежа Фејсбук во која пишува:

Во притвор почина Владо Петров, еден од осомничените за случајот „Пулс“, воедно и поранешен главен инспектор во Кочани.

Во склоп на објавата во медиумски напис се наведува дека трагедијата во Кочани ја одзеде 63-та жртва и дека во притвор починал Владо Петров, поранешен главен инспектор за сообраќајни работи во Кочани, воедно осомничен во истрагата за трагедијата. Информацијата се атрибуира на Фејсбук објава која е споделена во текстот, а потекнува од Мартин Ефремов, претседател на Независниот полициски синдикат и во неа тој вели дека Петров бил „испратен во притвор“, ама не спомнува дали починал во притвор.

Но, како што тврдат од Јавното обвинителство за гонење организиран криминал и корупција за „Вистиномер“, Петров не починал во притвор и воопшто не бил во притвор.