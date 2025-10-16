чет, 16 октомври, 2025

Осомничениот полицаец за случајот „Пулс“ Владо Петров не починал во притвор

Од: Мета

-

Фото: Meта.мк

Владо Петров не е починат во притвор, впрочем ниту еден од полициските службеници не бил и не е во притвор, туку сите се со мерки, велат од ОЈО ГОКК, пишува „Вистиномер“

Во продолжение, ви ја пренесуваме објавата во целост:

Рецензираме објава на социјалната мрежа Фејсбук во која пишува:

Во притвор почина Владо Петров, еден од осомничените за случајот „Пулс“, воедно и поранешен главен инспектор во Кочани.

Во склоп на објавата во медиумски напис се наведува дека трагедијата во Кочани ја одзеде 63-та жртва и дека во притвор починал Владо Петров, поранешен главен инспектор за сообраќајни работи во Кочани, воедно осомничен во истрагата за трагедијата. Информацијата се атрибуира на Фејсбук објава која е споделена во текстот, а потекнува од Мартин Ефремов, претседател на Независниот полициски синдикат и во неа тој вели дека Петров бил „испратен во притвор“, ама не спомнува дали починал во притвор.

Но, како што тврдат од Јавното обвинителство за гонење организиран криминал и корупција за „Вистиномер“, Петров не починал во притвор и воопшто не бил во притвор.

Владо Петров не е починат во притвор, впрочем ниту еден од полициските службеници не бил и не е во притвор, туку сите се со мерки, велат од ОЈО ГОКК.

Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција (ОЈО ГОКК) ја води истрагата против полициски службеници, кои се товарат дека како службени лица вработени во СВР Штип и полициската станица во Кочани не направиле целосна и детална проверка за издавање согласност за добивање лиценца за дискотеката „Пулс“ во Кочани, меѓу другото и во делот на безбедноста во сообраќајот и јавниот ред и мир.

Постапката е во фаза на истрага и ОЈО ГОКК сè уште нема поднесено обвинение. Во другиот предмет пак, веќе има обвинителен акт за 34 физички и три правни лица за пожарот во „Пулс“.

Поради сите горенаведени факти, објавата што ја рецензираме ја оценуваме како делумна невистина.

 

 

