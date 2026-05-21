Основното училишпте „Св. Кирил и Методиј“ во општина Центар, кое започнало со работа во далечната 1836 година, деновиве одбележува 190 години од своето постоење. Во Македонскиот културен центар, со пригодна свечена програма и во присуство на поранешни и сегашни вработени, ученици, родители беше одбележана годишнината од постоењето на најстарото училиште во земјата.

Соња Кирковска, директорката на училиштето, во кое денеска учат 400 ученици и работат 50 наставници, за Мета вели дека гордост и чест е да се раководи училиште кое одбележува безмалку два века постоење.

„Ова е голема привилегија, но и голем предизвик оти тоа наметнува и големи обврски, посебно и поради фактот дека македонскиот просветител Јордан Хаџи Константинов-Џинот предавал во ова училиште. Се трудам да обезбедам наставниот кадар да користи модерни техники на едукација. Ние сме првите кои практично ги користиме телефоните само кога има вистинска потреба за нив. Имаме лего клуб, имаме стем активности, ги поттикнуваме децата да размислуваат, да програмираат. Имаме стари едиции и книги кои сакаме да ги задржиме, а имаме и дигитална медијатека која овозможува децата да следат кои книги ги има во училиштето. Уникатни сме по тоа дека во училиштето имаме и преса за печатење“, вели Кирковска.

По повод годишнината, изработена е и монографија која содржи историски дел што се однесува на училиштето, а има и приказни од поранешни наставници-пензионери и оние кои оставиле трага – родители, соработници, вработени. Монографијата завршува со претставување на секое одделение со нивен еден заеднички труд – цртежи, текст, песна. Монографијата е достапна и во дигитална верзија, односно може да се симне и со QR код.

По овој повод, годинава е изработена и химна на училиштето, чиј текст и музика се на Митко Чешларов, а ја изведува хорот на „Св. Кирил и Методиј“. Освен тоа, направен е и документарен филм за училиштето во режија на Воислав Гушевски.

Ова училиште е познато и по „Бабините игри“, проект чиј автор е наставничката Марина Василева и со кој победи на европско ниво во 2011 година. Подоцна, на светско ниво, во конкуренција од 700 колеги од 67 земји освои второ место во Вашингтон. Бабини игри беше проект на македонски едукaтори во рамки на Мајкрософт што промовира учење преку игра.

Во триесетите години на 19 век, било отворено првото училиште во Скопје, во дворот на тогашната новоизградена црква „Света Богородица“. Прв и главен учител бил Павле Хорват, хиландарски монах од дебарскиот манастир. Со отворањето на училиштето, првпат децата на скопјани можеле да учат на својот мајчин македонски јазик. Училиштето го добило името на светите солунски браќа на 11 мај 1858 година, кога била одржана првата прослава во нивна чест. Во 1848 година, на покана од градските првенци во Скопје, дошол познатиот преродбеник и просветител Јордан Хаџи Константинов-Џинот