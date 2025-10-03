пет, 3 октомври, 2025

Основниот кривичен суд Скопје целосно го одобри обвинителниот акт за пожарот во дискотеката „Пулс“

Судот денеска информира дека предметот согласно АКМИС системот е распределен кај надлежен судија за понатамошно постапување, но нема информација кога ќе започне судењето

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: Meта.мк

Основниот кривичен суд Скопје во целост го одобри обвинителниот акт за пожарот во дискотеката „Пулс“ во Кочани. Судот денеска информира дека предметот согласно АКМИС системот е распределен кај надлежен судија за понатамошно постапување, но нема информација кога ќе започне судењето.

Во предметот ќе им се суди на 37 обвинети, од кои три се правни лица. Заради сериозноста и обемот на случајот, Врховниот суд во јуни годинава одлучи надлежен да биде Основниот кривичен суд Скопје, ценејќи дека треба да постапуваат судии со стекнато искуство и познавање на кривичната материја по што, во јули Основниот суд во Кочани го достави обвинителниот акт.

Од Основниот кривичен суд Скопје информираат дека во процесот на одлучување, изземени беа двајца судии, од кои едната е во роднинска врска со една од жртвите, а ќерката на другата е бранител на дел од осомничените. Претседател на советот за оценка на обвинителен акт беше судијата Моника Бахчовановска, а изземените судијки ги заменија судиите Софче Гаврилова Ефремов и Илија Трпков.

„Од постапување во кривичниот совет изземен е и судијата Ивица Стефановски, од причина што како бранители во овој предмет се јавуваат неговата сестра и бранител со кој е во кумовска врска, додека пак судијата Елизабета Постоловска, која го нема законски предвиденото искуство, не може да постапува по овој предмет и заради сето тоа при распределбата на предметот овие судии  се исклучени од автоматската распределба во АКМИС системот, информираат од Судот.

За делото предизвикување на тешки дела против општата сигурност се обвинети тројца сопственици и управители на фирмите Кладик ДМ – Кочани со подружница Кабаре ПУЛС и фирмата ММММ КАФЕ, потоа тројца градежни инспектори, како и 5 државни службеници, меѓу кои и двајца министри, директор на Дирекцијата за заштита и спасување (ДЗС), градоначалници на Кочани и други.

ПОВРЗАНО

Главна секција

Почвата и водата во Трубарево повторно ќе се испитуваат, но не и храната – таа била безбедна

Институтот за јавно здравје (ИЈЗ) деновиве ќе земе нови мостри на почва и примероци од подземните води во Трубарево за ново испитување после катастрофалниот...
Повеќе
Македонија

Kривична за вработен во „Електродистрибуција“ зашто предизвикал пожар

ОВР Дебар поднесе кривична пријава против правниот субјект „Електродистрибуција“ ДООЕЛ Скопје, друштво за дистрибуција на електрична енергија со седиште во Скопје и против С.С.(47)...
Повеќе

Најнови

Македонија

ОЈО Скопје поведе две постапки за семејни насилства

Основното јавно обвинителство Скопје поведе постапка против едно лице за кривични дела – Телесна повреда од член 130 став 2 во врска став 1 од Кривичен законик. На 25 септември, во семејниот...
Повеќе
Македонија

Основниот кривичен суд Скопје целосно го одобри обвинителниот акт за пожарот во дискотеката „Пулс“

Основниот кривичен суд Скопје во целост го одобри обвинителниот акт за пожарот во дискотеката „Пулс“ во Кочани. Судот денеска информира дека предметот согласно АКМИС системот е распределен кај надлежен судија за...
Повеќе
Македонија

Цариниците заплениле средства за ветробрани, автоделови, алат и облека

Во текот на изминатата недела цариниците заплениле 15.603 литри средство за стакла за возила, 410 пара патики, 23 автоделови, 39,5 килограми кафе, 69 парчиња облека, 2 употребувани велосипеди, 43 штеки цигари,...
Повеќе
Македонија

УНИЦЕФ: Децата не може да гласаат, но за градоначалниците децата треба да се приоритет

Промовирање здрава исхрана во и околу училиштата, поддршка на децата изложени на ризик од сиромаштија, воведување едносменска настава за сите деца, проширување на услугите за предучилишно образование и грижа за децата,...
Повеќе

ОЈО Скопје поведе две постапки за семејни насилства

Основното јавно обвинителство Скопје поведе постапка против едно лице за кривични дела – Телесна повреда од член 130 став 2 во врска став 1 од Кривичен законик. На 25 септември,...

Основниот кривичен суд Скопје целосно го одобри обвинителниот акт за пожарот во дискотеката „Пулс“

Цариниците заплениле средства за ветробрани, автоделови, алат и облека

УНИЦЕФ: Децата не може да гласаат, но за градоначалниците децата треба да се приоритет

Блокиран сообраќај и уништени продавници во демонстрации низ Европа по запирањето на флотилата со помош за Газа

Почвата и водата во Трубарево повторно ќе се испитуваат, но не и храната – таа била безбедна

Зоран Божиновски исклучен од ЗНМ поради родово базирано вознемирување и сериозни етички повреди

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

ОЈО Скопје поведе две постапки за семејни насилства

Цариниците заплениле средства за ветробрани, автоделови, алат и облека

УНИЦЕФ: Децата не може да гласаат, но за градоначалниците децата треба да се приоритет