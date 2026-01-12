На ден 11.01 во 15:55 часот, во СВР Скопје, од страна на Одделот за обезбедување на определени личности и објекти при Министерството за внатрешни работи, било пријавено оштетување на стаклото на влезната врата од Амбасадата на Република Бугарија. Офицерот за безбедност на Амбасадата, преку системот за видео надзор, забележал оштетување на стаклото од влезната врата на објектот.

Според досега утврденото, оштетувањето го извршило засега непознато лице, кое со удар со рака го оштетило стаклото од влезната врата. На местото на настанот биле преземени соодветни полициски мерки, а надлежните служби работат на расчистување на случајот и утврдување на сите околности поврзани со настанот.

Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.

Министерството за внатрешни работи информира дека инцидентот бил забележан преку видеонадзорот на Амбасадата, при што службеник за безбедност пријавил дека едно лице оштетило стакло на влезната врата на објектот.

Бугарското Министерство за надворешни работи остро го осудува овој чин насочен кон зградата на бугарското претставништво во Скопјe, симбол на државноста и официјалното присуство на Република Бугарија во Македонија.

„Ова е неприфатлив напад врз статусот на дипломатска мисија и грубо кршење на Виенската конвенција за дипломатски односи. Министерството за надворешни работи изразува длабока загриженост што таков смел чин е резултат на систематскиот недостаток на реакција од страна на надлежните институции на Република Северна Македонија на претходните напади и акти на вандализам насочени кон објекти поврзани со Бугарија и бугарската заедница“, се вели во соопштението.

Како што е наведено, оваа институционална пасивност, во комбинација со толериран, па дури и охрабрен говор на омраза против Бугарија и Бугарите во соседството, создаде средина во која ваквите кривични дела се охрабруваат и ескалираат.

Надлежните органи во Северна Македонија се повикуваат веднаш да преземат сите потребни мерки за да го идентификуваат сторителот и да го повикаат на целосна кривична одговорност, како и да ја гарантираат безбедноста на бугарските дипломатски и конзуларни претставништва, нивниот персонал и нивниот имот.

„Република Бугарија очекува институциите во Република Северна Македонија јасно и недвосмислено да се дистанцираат од говорот на омраза, ефикасно да се спротивстават на ваквите злосторства, намерно да работат на создавање фундаментално поинаков јавен наратив за односите со Бугарија и безусловно да ги исполнат своите меѓународни обврски“, се вели во соопштението.

Бугарското Министерство за надворешни работи нагласува дека ќе продолжи внимателно да го следи развојот на случајот и го задржува правото да преземе дополнителни мерки за заштита на бугарските интереси.