Доналд Трамп изјави дека Ормутскиот теснец ќе се отвори „многу наскоро“ или Иран ќе биде „силно погоден“, објави Би-Би-Си.

Американскиот претседател разговараше со „Фокс њуз“ откако државниот секретар Марко Рубио и секретарот за финансии Скот Бесент изјавија дека разговорите напреднале за да се овозможи потенцијално продолжување на испораките подоцна оваа недела.

Неуспехот на претходните разговори во последните месеци за деескалација на конфликтот доведе до нестабилен пазар на нафта.

„Имаме многу добри дискусии“, рече Трамп за време на посетата на Калифорнија, инсистирајќи дека Иран е заинтересиран да склучи договор за да се стави крај на повеќемесечниот конфликт.

Централната команда на САД (CentCom) соопшти дека „јужната рута низ Ормутскиот теснец останува слободна и отворена за сите комерцијални бродови што сакаат да транзитираат по меѓународниот воден пат“.

Рубио рече дека е постигнат напредок во разговорите за премин на повеќе бродови низ теснецот со Иран и Оман.

„Постигнат е напредок во тие разговори, но сè уште не е финализирано. Се надеваме дека тоа ќе се случи многу наскоро“, изјави тој за новинарите во Стејт департментот.