Доналд Трамп изјави дека Ормутскиот теснец ќе се отвори „многу наскоро“ или Иран ќе биде „силно погоден“, објави Би-Би-Си.
Американскиот претседател разговараше со „Фокс њуз“ откако државниот секретар Марко Рубио и секретарот за финансии Скот Бесент изјавија дека разговорите напреднале за да се овозможи потенцијално продолжување на испораките подоцна оваа недела.
Неуспехот на претходните разговори во последните месеци за деескалација на конфликтот доведе до нестабилен пазар на нафта.
„Имаме многу добри дискусии“, рече Трамп за време на посетата на Калифорнија, инсистирајќи дека Иран е заинтересиран да склучи договор за да се стави крај на повеќемесечниот конфликт.
Централната команда на САД (CentCom) соопшти дека „јужната рута низ Ормутскиот теснец останува слободна и отворена за сите комерцијални бродови што сакаат да транзитираат по меѓународниот воден пат“.
Рубио рече дека е постигнат напредок во разговорите за премин на повеќе бродови низ теснецот со Иран и Оман.
„Постигнат е напредок во тие разговори, но сè уште не е финализирано. Се надеваме дека тоа ќе се случи многу наскоро“, изјави тој за новинарите во Стејт департментот.
Бесент рече дека договорот за повторно отворање на Ормутскиот теснец би можел да биде постигнат веќе во вторник или среда.
„Постоеше можност денес или утре да постигнеме договор за отворање на теснецот и да се движиме кон понормализирана позиција во овој конфликт“, изјави тој за CNBC.
Иако високи претставници на американската влада објавија дека разговорите напредуваат, не се објавени никакви детали за тоа како би можел да изгледа потенцијалниот договор.
Иран изјави дека не преговара со САД – и нема планови да го стори тоа – и наместо тоа разговара со Оман.
Портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи изјави дека разговорите со Оман, посредник во преговорите, за нов механизам за бродовите што минуваат низ теснецот, биле позитивни.
Катар, кој е клучен посредник меѓу Вашингтон и Техеран, изјави дека продолжува со напорите со други посредници за постигнување дипломатско решение на војната, но призна дека во моментов не се планирани директни разговори.