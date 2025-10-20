пон, 20 октомври, 2025

Орце Ѓорѓиевски и Амар Мециновиќ влегоа во втор круг од трката за градоначалник на Скопје

Во Советот на Град Скопје најмногу гласови има ВМРО-ДПМНЕ, на второ место е Левица, а трети се од „Вреди“

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

Градоначалникот на Скопје ќе се избира во втор круг, помеѓу кандидатите на ВМРО-ДПМНЕ Орце Ѓорѓиевски и на Левица Амар Мециновиќ. Тие, вчера во првиот круг на локалните избори освоија најголем број од гласовите на жителите на главниот град.

Според резултатите од Државната изборна комисија, од 99,85 обработени избирачки места Ѓорѓиевски освоил 39,49 отсто од гласовите, а Мециновиќ 13,21 отсто. На трето место е кандидатот на коалицијата „Вреди“ Башким Бакиу, a четврта е кандидатката на СДСМ, Каја Шукова.

Во Советот на Град Скопје најмногу гласови има ВМРО-ДПМНЕ, на второ место е Левица, трети се од „Вреди“, а на четврто место е ДУИ. СДСМ е на петтото место, според освоените гласови во Советот на Град Скопје. Граѓанската листа „Независни заедно“ 4.237.

Вториот круг на Локалните избори ќе се одржи на 2 ноември.

