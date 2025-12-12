Општините од Пелагонискиот и Југозападниот регион формираа Меѓуопштински одбор за управување со отпад што беше услов за продолжување на проектот за изградба на модерна регионална депонија по европски стандарди.

Како што информираат од Министерството за животна средина, формирањето на Одборот, е клучен момент во создавањето модерен систем за управување со отпад бидејќи со неговото воспоставување општините прават јасен премин од досегашните ад-хок и фрагментирани решенија кон стабилен, системски и одржлив пристап.

„Новиот регионален модел овозможува предвидливи процеси, јасни надлежности и координација помеѓу институциите, што резултира во подобра организација, поефикасно користење на ресурсите, поквалитетни услуги, но уште поважно, намалено загадување и значително подобрување на јавната хигиена како и долгорочни придобивки за здравјето на граѓаните. Овој системски пристап е суштински за да се обезбеди конзистентно, транспарентно и професионално управување со отпадот, усогласено со домашното законодавство и европските стандарди“, велат од МЖСПП.

Прв претседавач на Одборот е градоначалникот на Новаци, Стевче Стевановски, а следните чекори во воспоставувањето на регионалниот систем ќе бидат изработка на нов Регионален план за управување со отпад 2026–2032, финализација на процесот за формирање на регионалното комунално претпријатие, административно усогласување и координација на надлежните институции, развивање на капацитетите на општинските јавни комунални претпријатија, развивање на регионалнната и локалната инфраструктура за управување со отпад, интензивирана комуникација со јавноста и вклучување на граѓаните и унапредување на отчетноста и транспарентноста на процесите.