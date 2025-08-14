чет, 14 август, 2025

Општина Кисела Вода остана без ветената нова Противпожарна станица

Ѓорѓиевски и во 2022 година најавуваше дека Општината ќе добие нов противпожарен дом, но на два месеца пред претстојните локални избори во октомври 2025, Општина Кисела Вода не ја доби ветената нова противпожарна станица, пишува „Вистиномер“

МетаОд: Мета

-

Панорамска снимка на Кисела Вода. Фото: kallerna, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Без разлика што Општината ги направила сите подготовки и адаптации за нова Противпожарна станица и без разлика на сите кавги меѓу градоначалниците на скопските општини од редовите на ВМРО-ДПМНЕ со градоначалничката на Град Скопје Данела Арсовска, само направените „подготовки и адаптации“, апелите за „поголема соработка меѓу локалната и централната власт“,  заложбите за „приоритетност на реформите во противпожарната заштита“, како и „решеноста и силниот оптимизам“, остануваат на нивото на политички флоскули кои не доведоа до реализација на функционална Противпожарна станица во Општина Кисела Вода, пишува „Вистиномер“. 

Во продолжение, ви ја пренесуваме објавата во целост:

Во предизборната програма за локалните избори што се одржаа на 17 октомври 2021 година, градоначалникот на Општина Кисела Вода Орце Ѓорѓиевски меѓу другите ветувања од програмската платформа „Гарантираме – Создади нова иднина“, во делот „Приоритетни проекти на Општина Кисела Вода за сите луѓе“, вети дека Општината ќе добие нова противпожарна станица.

Ветување: НОВА ПРОТИВПОЖАРНА СТАНИЦА ВО КИСЕЛА ВОДА. Во Кисела вода нема противпожарна единица. Со цел решавање на овој проблем, Општина Кисела Вода ќе изготви градежно-техничка документација и во соработка со Градот Скопје ќе изгради нова противпожарна станица во Кисела Вода.

[Извор: Платформа „Гарантираме за Кисела Вода – Создади нова иднина“; стр. 18; датум: 17.10.2021]

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ:

Поминаа четири години откако Орце Ѓорѓиевски е избран за градоначалник на Кисела Вода на локалните избори во 2021 година. Ѓорѓиевски и во 2022 година најавуваше дека Општината ќе добие нов противпожарен дом, но на два месеца пред претстојните локални избори во октомври 2025, Општина Кисела Вода не ја доби ветената нова противпожарна станица. Ѓорѓиевски не го исполни ветувањето од предизборната програма за изградба на нова противпожарна станица во Општината која, како што често пати нагласуваше во предизборната програма, по површината е една од најпространите во Градот Скопје.

Градоначалникот Ѓорѓиевски во март 2022 година најави отворање на нов Противпожарен дом во простор од објектот на АД „Цементарница Усје“, кој би ја покривал територијата на Општина Кисела Вода, а бенефит би имале и жителите на уште една општина, Сопиште.

Ова е еден голем проект кој ќе донесе голема корист на жителите на општина Кисела Вода, па и пошироко. Ова, пред сè ќе значи можност за побрза реакција при несаканите настани, бидејќи, за жал во минатото често се случуваше и покрај силната желба да се помогне, големата оддалеченост да го стори своето, па објектот целосно да изгори, а неретко да има дури и човечки жртви, додека да пристигне екипата од Противпожарната бригада во Драчево. Истата е во близина и на Сопиште, со што освен жителите на Кисела Вода, бенефит ќе имаат жителите на уште една општинаизјави во таа прилика градоначалникот Ѓорѓиевски.

Во октомври 2024 година Општина Кисела Вода доби противпожарно возило како донација од Шпаркасе Лизинг, по повод 15 години постоење на компанијата на македонскиот пазар, но Општината го отстапила возилото на Противпожарната бригада на Град Скопје.

Секое лето, а посебно изминатово, сите видовме колку лесно и брзо може да се запали и прошири пожар, загрозувајќи го животот, домот и природата и за жал увидовме дека е неопходно подобрување на капацитетите на нашата Противпожарна Бригада… Наш следен чекор, како локална самоуправа е да ѝ го понудиме ова возило на Противпожарната бригада, со цел, таа да може побрзо и ефикасно да реагира и да ги заштити граѓаните, а пред сѐ жителите на општина Кисела Водаизјави Ѓорѓиевски на тој настан.

Градоначалникот Ѓорѓиевски, кој е и претседател на Заедницата на единиците на локална самоуправа (ЗЕЛС) кон крајот на минатата година се обрати на конференцијата „Современите предизвици на системот за заштита и спасување“, организирана од Дирекцијата за заштита и спасување. На конференцијата тој ја „потенцираше важноста од приоритетно третирање на реформите во противпожарната заштита и создавање ефикасен и финансиски одржлив систем за заштита и спасување, нагласувајќи дека превенцијата е основен столб за справување со кризните ситуации“.

ЗЕЛС со години апелира за приоритетност на реформите во противпожарната заштита. Само со заедничка посветеност на централната и локалната власт можеме да изградиме ефикасен систем кој ќе ги заштити нашите граѓани. Превенцијата е клучниот елемент за справување со предизвиците. Само со заедничка посветеност, централната и локалната власт можат да изградат систем кој ќе биде подготвен да одговори на сите кризи- истакна Претседателот на ЗЕЛС и градоначалник на Општина Кисела Водапишува меѓу другото во соопштението на Општина Кисела Вода.

Ѓорѓиевски во таа прилика ги истакнал напорите на Општина Кисела Вода за подобрување на локалната заштита и спасување.

Набавивме ново противпожарно возило, кое ќе биде ставено на располагање на противпожарната бригада за подобра ефикасност при интервенции. Обезбедивме и простории за нова противпожарна станица. За жал, иако се направени сите подготовки и адаптации, оваа станица сè уште не е функционална поради причини познати на градоначалничката на Скопје. Дополнително, набавивме мултифункционален багер за расчистување на речните корита, кои често се главната причина за излевање на реките и поплави-истакна Ѓорѓиевски, апелирајќи за уште поголема соработка меѓу локалната и централната власт за решавање на системските проблеми и изразувајќи силен оптимизам за поддршката што сè повеќе се покажува од страна на централната власт.

Без разлика што Општината ги направила сите подготовки и адаптации за нова Противпожарна станица и без разлика на сите кавги меѓу градоначалниците на скопските општини од редовите на ВМРО-ДПМНЕ со градоначалничката на Град Скопје Данела Арсовска, само направените „подготовки и адаптации“, апелите за „поголема соработка меѓу локалната и централната власт“, заложбите за „приоритетност на реформите во противпожарната заштита“, како и „решеноста и силниот оптимизам“, остануваат на нивото на политички флоскули кои не доведоа до реализација на функционална Противпожарна станица во Општина Кисела Вода.

Затоа ова ветување на градоначалникот Ѓорѓиевски го оценуваме како – неисполнето.

 

Извори:

 

Оцени: Стојан Синадинов

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Општина Кисела Вода не ја доби ветената нова полициска станица

Разговорите меѓу градоначалникот Ѓорѓиевски и министерот за внатрешни работи Тошковски, нивниот заеднички увид на локацијата каде што би се градела новата полициска станица и...
Повеќе
Главна секција

Институционален молк, политичка калкулација и цената што жените ја плаќаат за учество во јавниот живот

Во  Македонија, од 80 општини, само две ги водат жени: Данела Арсовска во Скопје и Жаклина Јовановска во Старо Нагоричане. Тоа ја прави оваа...
Повеќе

Најнови

Македонија

(ВИДЕО) Се разгорува пожарот во Националниот парк Јасен, стигна до објектите на Јавното претпријатие

Пожарот во природниот резерват Јасен, кој беснее веќе трет ден, стигна до објектите на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје. Во видеото што го објави директорот на Дирекцијата...
Повеќе
Македонија

Од утре започнува аплицирањето за субвенциониран студентски оброк

Од утре, 15 август, започнува аплицирањето за правото на субвенциониран студентски оброк за академската 2025/2026 година. Рокот за пријавување за сите студенти е до 5 септември 2025. Право на пријавување имаат редовни...
Повеќе
Македонија

Откриена царинска измама со увози на месо во висина од 7 милиони денари

Царинските инспектори при Секторот за контрола и истраги, при контрола на 21 увоз на месо од увозник, открија царинска измама во висина од седум милиони денари, соопштуваат од Царинската управа. „Дополнителната контрола...
Повеќе
Македонија

Реактивиран механизмот за жалби поврзани со изборните активности во онлајн просторот

По распишувањето на локалните избори, закажани за 19 октомври 2025 година, одново се активира Координативното тело за постапување по претставки врз основа на Кодексот за однесување во онлајн просторот за време...
Повеќе

(ВИДЕО) Се разгорува пожарот во Националниот парк Јасен, стигна до објектите на Јавното претпријатие

Пожарот во природниот резерват Јасен, кој беснее веќе трет ден, стигна до објектите на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје. Во видеото што го објави директорот...

Од утре започнува аплицирањето за субвенциониран студентски оброк

Откриена царинска измама со увози на месо во висина од 7 милиони денари

Реактивиран механизмот за жалби поврзани со изборните активности во онлајн просторот

Рокот за аплицирање за помош за сметки за струја истекува на 31 август 2025

Српскиот министер Дачиќ и шефот на полицијата ќе добијат кривични пријави бидејќи не ги заштитиле граѓаните на протест

Road Redemption скриншот од YouTube

Денеска е последен ден за бесплатно преземање на играта Road Redemption

Инспектор за животна средина изрекол забрана за сеча во речното корито на Дошница

Општина Кисела Вода остана без ветената нова Противпожарна станица

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

(ВИДЕО) Се разгорува пожарот во Националниот парк Јасен, стигна до објектите на Јавното претпријатие

Од утре започнува аплицирањето за субвенциониран студентски оброк

Откриена царинска измама со увози на месо во висина од 7 милиони денари