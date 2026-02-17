Општина Кисела Вода реагираше на обвинувањата што денеска ги изнесе иницијативата „Стоп за Усје“, која тврди дека општината ги крие податоците од мерната станица за квалитет на воздухот поставена во кругот на цементарницата „Усје“.

Од Општината соопштија дека ги демантираат наводите и дека мерната станица „работи исклучиво во интерес на јавноста“, а измерените вредности се јавно достапни.

Во реакцијата, Општина Кисела Вода наведува дека техничките карактеристики на станицата во моментов не дозволуваат директна интеграција во надворешни апликации „на начинот на кој се бара“, поради што, како што велат, податоците се ажурираат секојдневно на официјалната веб-страница на општината.

Претходно, „Стоп за Усје“ побара станицата да функционира со цел капацитет, да се интегрира во јавни апликации и да овозможи мерења во реално време, посочувајќи дека ова е важно и поради барањето на цементарницата за нова еколошка лиценца.

Од иницијативата тврдат дека уредот што, според нив, бил поставен во 2024 година поддржува онлајн пренос и API, но дека граѓаните гледаат само дел од информациите што се објавуваат.

Општината, пак, наведува дека за техничките ограничувања им било објаснето на претставниците на иницијативата и додава дека останува отворена за соработка, предлагајќи претставници на „Стоп за Усје“, заедно со стручен тим, да извршат увид „на лице место“ за точноста на податоците.