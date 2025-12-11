Општина Аеродром ќе започне постапка за демонтирање на Божиќниот базар „Зимзоленд“, кој речиси две недели работи без никакви дозволи и потребна документација. Ова за Телма го потврдија од Општината, откако вчера тврделе дека се ненадлежни.

„Вчера во попладневните часови е извршен заеднички вонреден инспекциски надзор над работењето на организираната манифестација ‘Зимзоленд’. Градежен инспектор на Општина Аеродром изврши увид и отпочна инспекциска постапка за отстранување на поставената опрема,“ соопштија од Општината, пренесува Телма.

При надзорот, повеќе инспекциски служби утврдиле дополнителни неправилности. Државниот пазарен инспекторат затекнал лица што вршеле нерегистрирана дејност, за што ќе следуваат казни. Сопствениците на базарот се повикани да достават целосна документација, вклучително и податоци за тоа кој управувал со „Зимзоленд“.

Агенцијата за храна и ветеринарство утврдила дека организаторот не е регистриран како оператор со храна и воопшто не ја информирал Агенцијата за продажбата на храна. Поради неисполнување на хигиенските стандарди, изречени се парични казни за сите штандови.