Опен АИ го објави својот најнов модел GPT-5

Опен АИ го објави GPT-5, својот најнов и најнапреден модел на вештачка интелигенција, што ќе биде бесплатен и достапен за сите корисници. Компанијата најави дека моделот е попаметен, побрз и многу покорисен, особено во домени како пишување, кодирање и здравствена заштита.

„Се обидов да се вратам на GPT-4 и беше доста жално“, рече извршниот директор на Опен АИ, Сем Алтман, и нагласи дека рече дека GPT-5 е како да имате тим од експерти со докторат во секое време.

Откако го лансираше својот четбот со вештачка интелигенција ChatGPT во 2022 година, Опен АИ брзо рече дека очекува да достигне 700 милиони неделни активни корисници на ChatGPT оваа недела и е во преговори со инвеститорите за потенцијална продажба на акции со вредност од околу 500 милијарди долари, објави CNBC.

Наместо директно да одбива да одговара на прашањата на корисниците доколку тие се потенцијално ризични, GPT-5 ќе користи безбедни дополнувања, што значи дека моделот ќе дава одговори на високо ниво во рамките на безбедносните ограничувања што не можат да се користат за да се предизвика штета.

„GPT-5 е обучен да препознава кога задачата не може да се заврши, да избегнува шпекулации и да може појасно да ги објасни ограничувањата, што ги намалува неподдржаните тврдења во споредба со претходните модели“, рече Мишел Покрас, раководителка во компанијата.

GPT-5 денеска се воведува за корисниците на Free, Plus, Pro и Team на ОпенАИ и во производите на Microsoft. Microsoft 365 Copilot добива GPT-5, како и Copilot за потрошувачите и Azure AI Foundry што програмерите можат да го користат за да инкорпорираат модели на AI во апликации од трети страни.