„Опен АИ“ го најави својот пребарувач „SearchGPT“

Страницата на пребарувачот започнува со големо поле за текст што го прашува корисникот „Што бараш?“ (What are you looking for?), но, наместо да одговара со обична листа на интернет линкови, се обидува истите да ги организира и разбере