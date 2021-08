„Онли Фанс“ сепак нема да ги забрани експлицитните содржини од 1 октомври

Откако минатата недела објави дека ќе ги забрани експлицитните содржини, по лавината реакции од корисниците „Онли Фанс“ извести дека ќе ги одложи измените во политиката за креирање содржини.

Во четвртокот платформата за претплатнички содржини рече дека почнувајќи од октомври ќе ги блокира експлицитните сексуални фотографии и видеа. Но, во текот на вчерашниот ден на Твитер соопштија дека ја суспендирале планираната промена. Во моментов не е јасно дали одложувањето ќе значи и откажување од намерата.

Од „Онли Фанс“ велат дека ќе продолжат да обезбедуваат дом за сите креатори.

„Ви благодариме што направивте да ги слушнеме вашите гласови. Обезбедивме гаранции неопходни за поддршка на нашата разновидна заедница на креатори и ја суспендиравме планираната промена на политиките од 1 октомври“, напишаа од „Онли Фанс“.

Thank you to everyone for making your voices heard.

We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change.

OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators.

— OnlyFans (@OnlyFans) August 25, 2021