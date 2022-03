Шефот на Аенцијата за бегалци на ОН во понеделникот рече дека повеќе од 500.000 луѓе ја напуштиле Украина во соседните земји од почетокот на руската инвазија минатата недела.

More than 500,000 refugees have now fled from Ukraine into neighbouring countries.

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) February 28, 2022