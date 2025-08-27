ОН му порачаа на Израел дека мора да има правда, по бомбардирањето на болницата во Газа

Обединетите нации побараа истрагите на Израел за незаконските убиства во Газа, вклучително и „двојниот удар“ врз болницата Насер, при што загинаа 20 луѓе, меѓу кои и пет новинари, да дадат резултати и да обезбедат одговорност, пренесува „Гардијан“.

„Мора да има правда,“ изјави Тамин Ал-Китан, портпарол на Канцеларијата за човекови права на ОН, во вторникот во Женева.

Тој додаде дека бројот на убиени новинари во Газа отвора многу прашања за насочувањето кон медиумските работници.

Во понеделникот, Израел двапати ја нападна болницата Насер, последната функционална јавна болница во јужна Газа.

Очевидци изјавија дека вториот напад се случил токму во моментот кога екипите за спасување и новинарите пристигнале да ги евакуираат повредените, 15 минути по првото бомбардирање, при што загинале спасувачи и медиумски работници.

„Двојниот удар“ усмрти новинари кои работеа за Ројтерс, Асошиејтед прес, за Ал Џезира, како и независни новинари. Нападот предизвика глобална осуда. Сите три медиуми издадоа соопштенија во кои им оддадоа почит на новинарите и го повикаа Израел да ги испита убиствата.