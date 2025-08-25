пон, 25 август, 2025

Олеснети условите за увоз на возила

Од Министерството информираат дека според пресметките 1,3 милиони евра годишно досега се давале за TÜV потврди кои не требало да се бараат

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Емисиите на стакленички гасови од транспортот во континуитет растат во земјава; Фото: Бојан Блажевски

Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини информираше дека се изменети постапките за одобрување на возила, кои ќе стапат на сила од 1 септември 2025 година и кои се однесуваат на одобрување на тип на возило, единечно одобрување на возило, идентификација и оцена на техничката состојба и издавање на потврди за исполнетост на техничките барања за возилата.

Клучните промени во постапките за одобрување на возила опфаќаат одобрување на тип на возило за сите негови варијанти и изведби според WVTA документот, освен ако импортерот не побара поинаку, единечно одобрување исклучиво за возила за кои не е одобрен типот во РСМ и немаат одобрение за тип во ЕУ преку Биро за метрологија, импортерите имаат обврска да издаваат потврди за исполнетост на техничките барања за сите возила за кои постоиевропско одобрение на тип (WVTA) или национално одобрување на тип.

Од Министерството информираат дека според пресметките 1,3 милиони евра годишно досега се давале за TÜV потврди кои не требало да се бараат, а парите завршувале кај странски компании на кои им се плаќало. Процесот сега ќе се регулира преку овластените застапници, домашни македонски компании. Роковите за одобрување на тип во Бирото за метрологија ќе бидат скратени двојно, за побрза и поефикасна постапка, а цените на услугите од Биро за метрологија ќе се регулираат со нов правилник. Потврдите за исполнетост на техничките карактеристики кај застапниците ќе чинат од 40 до 50 евра.

Министерството нагласува дека соработката со застапниците е клучна за успешна примена на Законот и изграден функционален систем на доверба.

„Градиме партнерски однос со импортерите како клучен елемент во процесот на усогласување со европските стандарди. Граѓаните треба да се чувствуваат заштитени и поддржани при секоја постапка за одобрување на возила“, додаде министерката Божиновска.

Министерството ќе продолжи со заложби за поедноставување на постапките во надлежност на Биро за метрологија, сè со цел граѓаните да добиваат поефикасна, транспарентна и достапна услуга.

