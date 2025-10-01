Октоберфест привремено затворен поради безбедносна закана

Во северниот дел на Минхен, во населбата Лерхенау, е во тек голема акција на полицијата и специјалните сили

Локацијата на која се одржува Октоберфест во Минхен, ќе остане затворена до 17:00 часот по локално време поради закана со бомба. Одлуката е поврзана со пожар и експлозии во станбена куќа во северниот дел на градот, каде што биле пронајдени експлозивни направи, објави Би-би-си.

Во северниот дел на Минхен, во населбата Лерхенау, е во тек голема акција на полицијата и специјалните сили. Полицијата соопшти дека пожарот во куќата најверојатно бил подметнат во рамки на семеeн спор, а во објектот биле пронајдени и поставени замки-експлозиви, кои специјалните единици ги деактивирале. Запалени биле и возила во близина.

Првично била истражувана можна поврзаност со движењето Антифа, откако онлајн беше објавена порака со преземање одговорност за неколку инциденти во северен Минхен. Сепак, полицијата подоцна соопшти дека нема докази за таква поврзаност.

Октоберфест се одржува од 20 септември до 5 октомври и веќе има привлечено над 3,5 милиони посетители. Настанот се смета за најголемиот народен и пивски фестивал во светот.