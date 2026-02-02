Заплената на околу пет тони марихуана во Србија отвори сериозна истрага за меѓународен криминален ланец во кој, според српските обвинителни органи, дрогата била набавена на територијата на Северна Македонија, а потоа транспортирана и складирана во Србија за понатамошна дистрибуција.

Српскиот суд одреди притвор за три лица, за Н.С., Р.С. и И.Д. осомничени за неовластено производство и трговија со наркотични дроги. Притворот е изречен поради опасност од влијание врз сведоци, можност за повторување на делото и ризик по јавниот ред. Истовремено, Обвинителството за организиран криминал распиша домашна и меѓународна потерница по Александар Мијајловиќ, кој се посочува како организатор на криминалната мрежа и кој, според информациите, е во бегство.

Според официјалните податоци, дрогата била набавувана во периодот од почетокот до крајот на јануари 2026 година во Северна Македонија, по што преку добро организирана мрежа била префрлана преку граница и складирана во објекти поврзани со семејството Спасојевиќ во Србија. Оттаму, марихуаната требало да продолжи кон нелегалниот пазар, со проценета вредност меѓу 7 и 10 милиони евра. Во рамки на акцијата, српската полиција запленила и автоматско оружје.

Случајот доби и политичка димензија откако лидерот на српското Народно движење, Мирослав Алексиќ, изнесе тврдења дека едно од уапсените лица е поврзано со владејачката Српска напредна партија во Крушевац и дека има блиски релации со семејството на министерот за одбрана Братислав Гашиќ. Српскиот претседател Александар Вучиќ ги отфрли ваквите наводи, нагласувајќи дека државата нема никаква поврзаност со случајот.

Во меѓувреме, И.Д., еден од притворените, се појавува како косопственик на компанија регистрирана во Скопскиот регион за производство и преработка на медицински канабис. Според медиумските информации, станува збор за компанијата Alphapharm Group ДОО Скопје, формирана во јули 2023 година со почетен капитал од над половина милион евра и седиште во општина Кисела Вода.

Како косопственици се уште три лица, а финансиските извештаи за 2023 и 2024 година укажуваат на остар пад на приходите и зголемени трошоци и загуби, што, според авторите на текстот, може да го насочи вниманието на истражните институции кон можни злоупотреби преку легално регистрирана дејност.