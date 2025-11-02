нед, 2 ноември, 2025

ОЈО: Изборниот ден беше мирен, регистриран само еден инцидент во Шуто Оризари

Привремената Комисија на Јавното обвинителство за следење на евентуални кривични дела поврзани со изборниот процес ќе биде активна до целосно завршување на изборниот процес

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: Мета.мк

Изборниот ден помина без поголеми нарушувања на изборниот процес, а до јавното обвинителство во текот на денешниот ден е доставено само едно известување на подрачјето на Шуто Оризари за фотографирање на гласачко ливче, информираа од Привремената Комисија на Јавното обвинителство за следење на евентуални кривични дела поврзани со изборниот процес.

Од Комисијата посочуваат дека во текот на денешниот ден го следеле вториот круг од гласањето на локалните избори, а во јавните обвинителства беа организирани вонредни дежурства со цел навремена координација и давање насоки за постапување на надлежните органи, а за настанот во Шуто Оризари се дадени насоки за документирање.

„И покрај мирниот изборен ден, Комисијата на Јавното обвинителство останува активна до целосно завршување на изборниот процес, а сите што евентуално имаат сомненија за кривично дело поврзано со изборниот процес тоа можат да го направат во сите јавни обвинителства во државава или на посебната електронска адреса [email protected]. По сите пријави за кривични дела поврзани со изборите јавните обвинителства постапуваат со приоритет“, велат од Комисијата.

