Светското природно и културно наследство во Охридскиот Регион не се третира како интегрален систем, туку раздвоено и управувањето и контролата се распарчени меѓу различни органи, без воспоставен јасен и обврзувачки механизам за заедничка процена и спроведување, реагираат од граѓанската организација Охрид СОС на решенијата од Предлогот на закон за управување со природното и културното наследство во Охридскиот Регион.

Од таму велат дека доставиле 30 страници забелешки до Министерството за култура, и дека очекуваат да бидат имплементирани за да се креира квалитетна законска рамка која ќе гарантира заштита на светското наследство на Охридскиот Регион.

Од организацијата велат дека отсуството на јасен и обврзувачки механизам за заедничка процена и спроведување ја ослабува ефективноста на законот и не обезбедува целосна заштита на мешаното светско наследство и сметаат дека формирањето на централно управувачко тело е клучно за координација, супервизија и навремено преземање корективни мерки, обезбедувајќи реална имплементација на законот, планот за управување и ургентниот и многу задоцнет стратегиски план за рехабилитација.

„Составот на Комисијата во која членуваат избраници на министрите и општински бирократи ја поткопува нејзината функција како стручно и независно тело и не може да го гарантира интегритетот и независноста потребна за управување со светското наследство. Без редефинирано, експертско и независно членство на Комисијата, законот ќе остане формален и неефикасен, неспособен да обезбеди реална контрола и супервизија врз светското наследство“, велат од Охрид СОС.

Потенцираат дека и сега се пропушта можноста да се воведе оцена на влијанието врз наследството, согласно барањата на УНЕСКО, а се користи Оцена на влијанието врз животната средина и заштитно-конзерваторски услови, кои се несоодветни во контекст на светското наследство. Нацрт-законот не предвидува воведување на суспензивно дејство ниту автоматски правни последици. Отсуството на вакви механизми овозможува формално почитување на обврските кон Комитетот за светско наследство на УНЕСКО, но фактички го поткопува нивното спроведување и не обезбедува ефективна заштита на мешаното светско наследство.

„Пропуштено е да се воведат посебни одредби за надомест на штета предизвикана со реализација на штетни проекти, механизми за санација или реституција на нарушеното природно и културно наследство. Отсуството на вакви одредби значително ја ослабува ефективноста на законот и не обезбедува целосна заштита на исклучителната универзална вредност. Во нацрт-законот целосно се игнорираат веќе издадени или одобрени документи, проекти и планови. Како резултат, пропушта да воведе механизам за нивна ревизија и повторна оценка, со што се остава можност за правни несогласувања, недоследности во управувањето со наследството и потенцијално поголема штета врз природното и културното наследство. Ревизијата на овие документи е неопходна,“ посочуваат од организацијата.