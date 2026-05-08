Студентите кои се обидуваа да пристапат до оценки, материјали за учење и квизови беа пречекани со порака од хакерска група. Универзитетите и училишните системи низ целата земја, од локалните училишни до неколку Универзитети, објавија порака за откуп за сајтовите на училиштата и универзтетите. Canvas е популарен дигитален центар базиран на облак за училници, пренесува Си-Ен-Ен.

Canvas има повеќе од 30 милиони активни корисници ширум светот, вели матичната компанија Instructure на својата веб-страница, со повеќе од 8.000 институции како клиенти. Многу од тие студенти се во средината на зафатена пролетна недела на завршните испити. Во ажурирање, Instructure рече дека Canvas е повторно достапен „за повеќето корисници“, откако претходно изјави дека платформата е „во режим на одржување“ додека го истражува проблемот.

Неколку универзитети низ целата земја, вклучувајќи го Универзитетот Колумбија, Рутгерс, Принстон, Државниот универзитет Кент, Харвард и Џорџтаун, издадоа изјави со кои ги предупредија студентите за хакерскиот напад што влијае на институциите низ целата земја. Училишните окрузи во Калифорнија, Флорида, Џорџија, Оклахома, Орегон, Невада, Северна Каролина, Тенеси, Јута, Вирџинија и Висконсин беа исто така погодени.

Ова е втор пробив на податоци овој месец меѓу училиштата и универзитетите. Хакерската група ShinyHunters ја презеде одговорноста за двата напади. Во белешката, објавена од различни студентски новински агенции, групата барала откуп за да спречи понатамошно протекување на податоци.

„ShinyHunters го проби Instructure (повторно)“, пишуваше во предупредувањето на сметката на студент на Универзитетот во Вашингтон околу пладне по PT, кое го виде CNN. „Наместо да не контактираат за да го решат проблемот, тие не игнорираа и направија некои „безбедносни закрпи““.

На 1 мај, во друг напад, Instructure соопшти дека „доживеал инцидент со сајбер безбедност извршен од криминален заканувач“, но ја локализирал ситуацијата следниот ден. Но, компанијата посочи дека корисничките имиња, е-адресите и студентските идентификациски броеви биле пробиени.

„Instructure сè уште има рок до EOD 12 мај 2026 година да не контактира“, се вели во белешката од четвртокот од хакерската група.

Некои студенти се во паника, други ги поздравуваат продолжувањата на роковите

Еден студент погоден од хакерскиот напад рече дека бил во паника кога бил одјавен од својата сметка на Canvas додека се обидувал да студира за завршни испити на Универзитетот во Пенсилванија.

„Најголемата причина за страв и вознемиреност кај мене е тоа што бев лишен од значајни ресурси за да учам и да го направам најдоброто“, изјави за CNN Аниш Гаримиди, студент на трета година на универзитетот.

Гаримиди го нарече инцидентот „многу вознемирувачки“, но рече дека е благодарен што неговите професори „биле услужливи и испраќале материјали преку други средства“. Друга студентка, студентка на втора година на Универзитетот Џорџтаун, рече дека се вратила дома во Кентаки минатата недела бидејќи сите нејзини преостанати проекти биле онлајн преку Canvas. Но, дигиталниот центар се исклучил во четврток попладне за студентите во нејзиното училиште, кои наместо тоа биле пречекани со белешка за откуп, изјави Минхал Назир за Си-Ен-Ен.

Хакот го истакнува потпирањето на училиштата на дигиталните центри

Додека некои студенти се загрижени за пристап до белешките од предавањата и снимките од предавањата, некои професори се соочуваат и со фундаментален проблем: контактирање со студентите.

„Едно нешто што ме погоди беше колку зависни беа професорите и наставниот кадар од него дури и за комуникација со студентите“, рече Алисон Парк, студентка на последната година на Технолошкиот институт во Масачусетс. „Фактот дека оваа една веб-страница беше врската помеѓу наставниот кадар и студентите надвор од часовите – не сфатив колку голема зависност имавме од неа сè додека не почнаа да се обидуваат да ги пронајдат нашите е-пошти“, додаде Парк.

Примарната намена на Canvas е алатка за поднесување, според Парк, а користењето на е-поштата како форма на масовна комуникација сега речиси се чувствува застарено. „Таму има материјали, но тие ја користат функцијата за објавување за да испраќаат е-пораки до целиот клас; тоа обично не е преку е-пошта“, рече таа. Слично на тоа, студентката на МИТ, Лиане Сју, вели дека сите нејзини часови собираат пријави на Canvas, а исто така ја користат платформата за оценување. „Сè поголем број часови ја имаат целата своја содржина на други веб-страници“, рече таа.

Иако часовите би можеле да се префрлат на поднесување по е-пошта, Сју вели дека има белешки од часови, видеа од предавања и други материјали за учење на кои треба да пристапи на Canvas како што се приближува крајот на семестарот. Прекинот го натера Универзитетот Џејмс Медисон да го ревидира распоредот за испити за студентите, првично закажан за петок, но сега одложен до среда, соопшти факултетот во соопштение.

За некои матуранти на училишта како Универзитетот Колумбија, кои учествуваа во прослави во изминатата недела, хакерскиот напад се случи во „најнеповолно време“, рече 22-годишен матурант кој одби да го каже своето име.Тоа е особено точно за оние кои штотуку почнуваат да собираат белешки или да составуваат водичи за учење откако „ја отфрлиле помислата дека треба да полагаат испити следната недела“, изјави тој за CNN.