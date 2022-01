Огромен астероид вчера безбедно помина покрај Земјата

Големиот астероид широк еден километар познат под името 7482 (1994 PC1) вчера во 22:51 часот по наше време помина покрај Земјата на растојание што е измерено како најблиско досега.

Како што пишуваат EarthSky, астероидот прелетал на растојание од 1,93 милион километри од Земјата, што се смета за безбедно. Ова растојание се проценува како најкратко меѓу астероид од ваков тип и планетата и нема да се повтори во следните 200 години. Се проценува дека астериод од ваков тип би можел да удри во Земјата еднаш во 600 000 години.

Астероидот именуван како „Потенцијално опасен“ 7482 1994 PC1 бил откриен во 1994 година од страна на астрономот Робер МекНаут во опсерваторија во Австралија. Тој патува со брзина од 19,56 километри во секунда и со помош на ваквиот податок и неговата впечатлива големина неговото двежење вчера било забележано од многу астронаути.

Ова видео е објавено од Стивен Белавиа и го бележи минувањето на астероидот преку фотографии направени за време на движењето во видео од 10 секунди.

НАСА претходно ја објави веста за поминувањето на „Потенцијално опасниот“ астероид на Твитер профилот „NASA Asteroid Watch“. Сите споделени информации беа со прецизна точност.

Near-Earth #asteroid 1994 PC1 (~1 km wide) is very well known and has been studied for decades by our #PlanetaryDefense experts. Rest assured, 1994 PC1 will safely fly past our planet 1.2 million miles away next Tues., Jan. 18.

Track it yourself here: https://t.co/JMAPWiirZh pic.twitter.com/35pgUb1anq

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) January 12, 2022