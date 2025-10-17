Одобрено обвинението против сопственикот на „Рубикон“ за трагедијата во „Пулс“

Предметот ќе го суди судијката Биљана Смаќовска, а на обвинетиот ќе му се суди за сторено кривично дело Тешки дела против општата сигурност

Судот во целост го одобри и второто обвинение поврзано со случајот „Кочани“, во кое обвинет е сопственикот на обезбедувањето РУБИКОН, Александар Нацев.

„Обвинителниот акт беше поднесен на 4 – ти септември од страна на обвинителниот тим кој постапува по истрагата за пожарот, а се однесува против едно лице – А.Н. кој е осомничен за кривичното дело од чл. 292 ст.2 в.в. со чл. 288 ст.3 в.в. со ст. 2 в.в. со чл. 22 од КЗ, а согласно соопштението на Јавниот обвинител, истиот се јавува како одговорно лице – реален сопственик на обвинетото правно лице Друштво за обезбедување на имот и лица РУБИКОН СЕКЈУРИТИ СОЛУШН увоз-извоз ДООЕЛ Скопје.“ стои во соопштението на судот.

Предметот ќе го суди судијката Биљана Смаќовска, а на обвинетиот ќе му се суди за сторено кривично дело Тешки дела против општата сигурност.