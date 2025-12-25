Тринаесет европски земји и Јапонија ја осудија одлуката на Израел да одобри 19 нови еврејски населби во окупираниот Западен Брег, велејќи дека потегот им штети на перспективите за долгорочен мир и безбедност во регионот.

„Ваквите еднострани дејствија, како дел од поширокото интензивирање на политиките за населување на Западниот Брег, не само што го кршат меѓународното право, туку и ризикуваат да поттикнат нестабилност“, рекоа тие во заедничка изјава.

Израелскиот кабинет ја одобри легализацијата и воспоставувањето на 19 доселенички населби на 11 декември, според израелски извор запознаен со ова прашање. Крајнодесничарскиот министер за финансии Безалел Смотрих, кој самиот е доселеник, го објави потегот во објава на социјалните мрежи во неделата.

Одлуката овластува 19 населби низ Западниот Брег, вклучувајќи две кои беа евакуирани во планот за повлекување од 2005 година, а доаѓа во време кога насилството на израелските доселеници таму врз Палестинците се зголеми.

Заедничката изјава од вчера ја издадоа државите Белгија, Канада, Данска, Франција, Германија, Италија, Исланд, Ирска, Јапонија, Малта, Холандија, Норвешка, Шпанија и Обединетото Кралство.

„Ја потврдуваме нашата непоколеблива посветеност на сеопфатен, праведен и траен мир заснован на решението за две држави во согласност со релевантните резолуции на Советот за безбедност на ОН, каде што две демократски држави, Израел и Палестина, живеат една до друга во мир и безбедност во рамките на безбедни и признати граници“, се додава во соопштението.

Министерот за надворешни работи на Израел ја отфрли изјавата, тврдејќи дека еврејскиот народ има право да воспостави национална татковина што се протега на целата територија на Палестина.

„Странските влади нема да го ограничат правото на Евреите да живеат во земјата Израел“, рече тој во објава на X.

Западниот Брег, кој се наоѓа западно од реката Јордан помеѓу Израел и Јордан, е окупиран од израелската војска од 1967 година и е дом на повеќе од 3,3 милиони Палестинци.

Израелските лидери станаа сè поексплицитени во нивното отфрлање на идна палестинска држава во пресрет на и по нападот на Хамас на 7 октомври, и покрај меѓународните повици за преговарачко решение за децениската окупација.

„Ние на терен го блокираме воспоставувањето палестинска терористичка држава. Ќе продолжиме да се развиваме, градиме и населуваме во земјата на наследството на нашите предци, со верба во праведноста на нашиот пат“, рече Смотрич во својата изјава најавувајќи ја експанзијата на населбите.

Израелските населби генерално се сметаат за нелегални според меѓународното право. Населбите, покрај тоа што се нелегални според меѓународното право, се и нелегални според израелскиот закон.

Доселениците воспоставуваат населби со цел да добијат овластување за нелегалните градби во иднина. Многу од новоовластените населби се длабоко во Западниот Брег.

Во мај, Израел објави дека ќе воспостави 22 нови населби во она што израелската организација за надзор на населбите „Мир сега“ го нарече најголемото проширување на населбите во повеќе од 30 години.